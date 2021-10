Xavier Vidal-Folch

El precio de la luz sigue siendo excesivo, sobre todo en España. Por eso conviene recordar que cuando el traje fabricado industrialmente no te encaja bien, tienes dos salidas. Una es intentar cambiar las medidas de la tela. Y si esta falla, porque a los otros socios, también fabricantes, les disgusta, hay otra solución: pactar con ellos que te permitan usar una talla especial. Por eso España empezó pidiendo un cambio general de medidas en el modelo que fija los precios de la energía: el de esas subastas "marginales" en que el precio de la fuente de energía más cara, como ahora mismo es el gas, acaba determinando el precio de la electricidad al consumidor. La reciente cumbre europea dejó para más adelante el estudio de las propuestas españolas (y de otros países) de modificar la estructura de la factura y comprar gas en conjunto, en vez de país por país. Los socios tienen sus razones. En general, son menos dependientes del suministro exterior. Y sus consumidores son menos vulnerables al cambio de los precios internacionales. Porque las familias disponen de contratos con las eléctricas, a factura fija, durante varios años. Por eso España pide ahora acogerse temporalmente a un régimen distinto, en el que tengan más peso los precios de las energías renovables, más baratas. Eso no supone ir contra el régimen europeo, sino adaptarlo a algunos países durante algún tiempo. No es una propuesta insensata. Ni mucho menos.