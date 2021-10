Ribera explica que la propuesta española para el mercado de la luz abarataría el kilovatio de 200 a 90 euros

La Comisión Europea ha explicado este martes que analizará la nueva propuesta del Gobierno español para frenar la escalada del precio de la luz, pero ha expresado sus dudas de que crear un "mercado paralelo" que desvincule el precio de las renovables y del gas sea una "mejor alternativa" al diseño actual del mercado, al tiempo que ha advertido de que modificar el sistema plantea "riesgos" para la competitividad y la seguridad de suministro.

La delegación española ha llegado al encuentro con un nuevo documento de propuestas en el que plantea que se permita sustituir el sistema actual -en el que la tecnología más cara marca el precio de todas las demás-- por otro en el que también se tenga en cuenta el coste de las energías renovables. Otra de las nuevas sugerencias que el Gobierno ha trasladado a la UE es establecer un límite en el precio de las licitaciones de electricidad producida con gas natural, aunque esto requeriría una posterior "compensación" en el futuro.

Para hablar de esto y de otros temas como el recorte a las eléctricas o la aprobación de un cheque de 90 euros por hogar a partir de diciembre para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables ha estado este martes en 'Hora 25 de los Negocios' la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera. Así ha sido la entrevista con Javier Ruiz:

Sobre la propuesta española para el mercado de la luz

Lo que hemos querido es trasladar ideas en torno a un problema que nos preocupa mucho. Es un problema serio el del gas y vemos como esto está contagiando los precios eléctricos. Respetamos el hecho de que contamos con un mercado interno de la electricidad y que el diseño regulatorio corresponde a Bruselas. Lo que proponemos es hacer medidas temporales. Sabemos que genera reticencias en estados miembros y sabemos que los ritmos de la Comisión son complicados. Somos respetuosos y se hacen otras propuestas pero creemos que la Comisión estudie esta propuesta para que los países miembros den señales de precio distintas

Pensemos que no es algo que modifique de forma permanente el sistema actual, sino una referencia actual que depende de cuál sea el precio del gas en el mercado mayorista de cada uno de los estados miembros. En un estado como el nuestro en el que el mercado mayorista representa el 15-20% eso sería el equivalente al precio del gas y el resto serían el equivalente al resto de tecnologías. Estaríamos manejando una reducción muy significativa. Cortaría la señal de coste de la nuclear en torno al 50% y haría que el kilovatio estuviera más cerca de los 90 euros que de los 200 actuales.

Estamos introduciendo muchos condicionantes. Lo que hemos propuesto hoy en un debate para orientar líneas de trabajo puede que llegue o no a bien puerto. Hoy no ha sido bien recibido por algunos estados miembros y por la Comisión. A lo largo de noviembre la Comisión debería hace run análisis más profundo de hasta qué punto el mercado eléctrico, el mercado de gas y el de CO2 tienen margen de mejora. Creo que es precipitado pensar que vayamos a contar con esta propuesta y que lo vaya a incorporar el Consejo Europeo, pero creemos que hay que empezar a hacer propuestas concretas y dejar el debate genérico.

Sobre el bono social térmico

Lo que hemos querido hacer desde 2018 es una apuesta por estabilizar y ampliar la protección frente a la pobreza energética. Existía un bono social eléctrico, creamos el bono social térmico, ampliamos la base de las personas que se pueden beneficiar de uno y otro... Nuestro objetivo es contar con un sistema completo para los consumidores vulnerables de energía. Esto se consigue con niveles de renta y una serie de variables que permitan hacer una valoración objetiva. En el caso del bono social eléctrico son las comercializadoras las que cubren parte del coste de la energía, otra parte lo cubrimos las administraciones. En el caso del bono social térmico es una transferencia de recursos a las comunidades autónomas con criterios ya establecidos. Esto es suficiente? Hay que ver lo que hemos hecho y ver si se puede ampliar a las personas vulnerables, pero no es fácil explicar que el total de la población española es vulnerable. Hay distintos grados de renta y es razonable que el esfuerzo social se concentren en los grupos de población con menor capacidad para hacer frente a algo tan básico como la electricidad

El recorte a las eléctricas

No han ganado las eléctricas este pulso. Lo que dijimos es que hay un mecanismo de minoración a quien haya aplicado beneficios extraordinarios asociados al precios del gas. Lo que no hicimos en aquel momento es explicitar cómo se entienden quién ha incorporado esos beneficios. Aquellos contratos bilaterales formados con quien sea que determinen un precio fijo estable a largo precio es imposible que haya incorporado ese beneficio del gas. Los que estén indexados a la evolución del mercado incorporan el beneficio del gas, por tanto deben ser minorados en su totalidad o en aquella parte en la que están indexados al mercado mayorista. Podemos encontrar contratos en los que parte de la energía se vende a precio fijo y parte se fija al precio del mercado mayorista. Pues esta segunda parte será minorada. Queremos ser muy transparentes con la regla y en la mayor medida posible garantizar la estabilidad de estos contratos fijos, que no los revisen al alza y en la medida de lo posible queremos que haya una prórroga automática de sus condiciones y ampliarlos para que puedan hacerlo con más comodidad. No se ha hecho ningún tipo de limitación sino que se incorpora esta explicación de quién está beneficiado y cómo demostrarlo.

No creo que tenga que haber irregularidad. Del mismo modo que existe capacidad de supervisión en el ámbito financiero creo que tiene que hacer supervisión en algo tan clave para la economía como la configuración de precios eléctricos. Estaban obligados a informar en el momento en el que producen electricidad y el precio del consumidor final, pero no sabemos nada de lo que pasa en el grupo ni sobre contratos de coberturas financieras que pueden generar un efecto de presión al alza en los precios que pagamos los consumidores. Es bueno entender qué es lo que pasa aquí y que cualquier consumidor pueda conocer cuáles son las condiciones de todas las tarifas de las comercializadoras.