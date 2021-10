Regulación del precio del alquiler: así es la situación en algunos países de Europa

El precio del alquiler de viviendas es uno de los problemas sociales más latentes. Un informe de Comisiones Obreras (CCOO) indica que el 41% de los inquilinos en España considera “excesivo” el precio que pagan por sus alquileres, que supera el 30% de sus ingresos. El nuevo anteproyecto de Ley que ha aprobado el Gobierno pretende precisamente combatir y controlar estas subidas. Contempla considerar "zonas tensionadas" a aquellas áreas en las que ha habido un aumento sostenido de los alquileres en los últimos años y en ellas se podrá limitar el precio del alquiler. No obstante, esto queda en manos de los gobiernos autonómicos. Para colocar este anteproyecto de Ley en el contexto europeo, han acudido a La Ventana los corresponsales de algunos países del continente para comprobar si existe una regulación, cómo funciona y si lo hace adecuadamente. Nuestros destinos: Alemania, Francia, Noruega y Países Bajos.

En otras fronteras no está la perfección

En tierras germanas, lleva en vigor desde 2015 una Ley Federal que limita el precio del alquiler. Carmen Viñas ha explicado en qué consiste: “Llamada ‘Índice del alquiler’, establece un sistema de precios para cada barrio, según el cual el precio no puede superar el 20% del índice marcado. Se reforzó con la prohibición de subir el precio más de un 10% en el cambio de un inquilino a otro”. En Berlín se llegó a un paso más, con la congelación de los alquileres durante cinco años, pero el Tribunal Constitucional tumbó la iniciativa porque consideraba que era una competencia federal, no regional. “El Índice del alquiler no está funcionando. Los propietarios han ido buscando trucos para subir los alquileres. Con la excusa de hacer reformas, los inquilinos se encontraban con subidas enormes”, explica.

En Francia, la legislación es similar al anteproyecto de Ley aprobado en España. Sara Canals ha explicado los motivos: “Está en manos de los prefectos (equiparable en España con las comunidades autónomas) y funciona por zonas y barrios. Tuvo sus altibajos y polémicas porque fue aprobada en 2015 y tumbada dos años después por un tribunal. Finalmente, en 2019, el gobierno de Macron la reinstauró en una fase experimental”. Esta ley durará cinco años y, tal como ha comentado Canals, fija un precio medio y el alquiler no puede superar más del 20% de este valor. No obstante, hay ciertas excepciones en las que este porcentaje puede ser superado, como la presencia de terraza o jardín. Debe ser siempre justificado.

En Países Bajos la búsqueda de vivienda es una ardua tarea. Tal como comenta Isabel Ferrer, existe una poca oferta: “El problema es la vivienda social. Hay ocho millones de viviendas en el país, pero faltan 300.000 casas para 17 millones de habitantes, y esto no va a estabilizarse hasta 2030. Los grandes tenedores que tienen más de 50 edificios de vivienda social deben pagar un impuesto, que reportan al Estado más de 2.000 millones de euros anuales, y ese dinero no se quiere perder”. La izquierda, tal como ha comentado la corresponsal, pretende suprimir este impuesto para que los grandes tenedores, en vez de subir la renta, construyan en el sector social.

En Noruega, según el corresponsal David Felgar, el alquiler está expresamente regulado por la Ley de arrendamiento de la vivienda desde el año 2.000. “Para entrar en el mercado del alquiler hay que hacerlo con un capital mínimo de unos 4.000 euros. Se regula de manera indirecta el precio, que debe ser similar al precio de las viviendas de la misma zona. A pesar de esta regulación, los precios no han hecho más que subir y hoy día el alquiler medio de un piso de dos dormitorios en Noruega es de 930 euros”, asegura.