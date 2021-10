Fátima Caballero, una infancia marcada por la violencia de género: "Las instituciones te juzgan todo el rato"

El pasado 1 de octubre, Netflix estrenó 'La asistenta'. Una serie cuya protagonista, Alex, huye de su maltratador y comienza a trabajar en una empresa de limpieza para sacar adelante a su hija. Basada en la novela autobiográfica de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive, no es la única historia real detrás de 'La asistenta'. Fátima Caballero, ahora periodista, fue víctima de la violencia de género. Marcó su infancia, y aún hoy, se pregunta si su vida hubiera sido normal de haber tenido un padre diferente.

María, su madre, supo que era el momento de huir cuando su padre se presentó en casa durante un permiso. Cumplía condena por su intento de asesinato. Les dijo: "Meted cuatro cosas en las mochilas que nos vamos", se echaron a la carretera y llegaron hasta Castellón desde Almanzora: "Nos escondíamos entre los arbustos, por si en alguno de los coches iba mi padre", cuenta Fátima en un tuit publicado el pasado lunes.

"Nos escondíamos entre los arbustos, por si en alguno de los coches iba mi padre"



Y no era la primera vez que huían del maltratador, ya vivieron en una casa de acogida los seis: su madre, sus cuatro hermanos y ella. "Lo máximo que podías estar allí eran tres meses, luego tenías que irte", cuenta. Además durante este tiempo su padre sabía que estaban allí: "Tenía derecho por ser nuestro padre", y más tarde pudo verles, aún cuando su madre obtuvo la patria potestad. Más tarde se negaron, pero durante las visitas la amenaza siempre fue la misma: "Acabaría lo que había empezado", les decía.

Tras escapar de su maltratador, María tuvo que enfrentarse al maltrato de las instituciones. "Te juzgaban todo el rato", cuenta Fátima. "Le decían que éramos muy pequeños y que no podría hacerse cargo de nosotros, que nos diera en adopción", explica, pero su madre lo consiguió. Sin ayuda familiar, ni de su expareja, ni del Estado. Trabajó toda su vida para sacarles adelante limpiando, al igual que en 'La asistenta', y aguantando un dolor casi insoportable de las heridas físicas y mentales.

"Le decían que nos diera en adopción"

Unas heridas que aún hoy se le reabren, como la cicatriz de su estómago -provocada por las puñaladas de su maltratador-. "Le dijeron: te pones una faja y sigues trabajando", cuenta su hija, y esperó. Meses más tarde, fue operada de gravedad y quedó con aún más secuelas. También intentó acogerse a la ley de violencia de género, podía pedir una pensión de 100 euros por haber sido víctima pero "no pudo demostrarlo". Su expediente se había perdido y no podía aplicarse por haber sucedido antes de la ley de 2004. Demostrando, una vez más, el abandono de las instituciones.

El padre de Fátima murió el año pasado, de cáncer de hígado, pero ella no pudo sentir nada. "Fue raro", asegura, "por la noche le envié un mensaje a mi madre diciéndole: al menos esta noche podrás dormir tranquila". Porque María nunca olvidó a su maltratador. La persiguió durante años, y hasta el último día, pensó que que podía aparecer para cumplir su promesa. "Solo cumplió 18 meses de prisión y volvió a intentarlo en otras ocasiones", recuerda Fátima.

Aún con todo, su madre nunca les habló mal de él: "Los recuerdos que tenemos son propios. Es ahora cuando hablamos de aquello" para no quedar ancladas en el pasado. Solas salieron adelante, reescribieron su historia, pero las instituciones deben reparar parte del daño. Respaldar a las víctimas para que su historia, la de sus hermanos y la de su madre, no tenga que volver a ser contada.