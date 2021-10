Fran García: "Ansu y Memphis tienen ese plus diferencial con respecto al resto"

Fran García, muy buenas tardes. ¿Cómo ves lo del Barça?

Veo el partido con optimismo, como un reto.

¿Es este el Barça menos Barça de los últimos años?

Creo que es un Barça como cualquiera de los anteriores. Igual han tenido una racha no tan buena, pero tienen jugadores de talla mundial, de élite. Van a venir aquí con todo. Nosotros tenemos que estar preparados.

¿Hubieses preferido tener enfrente a Messi o lo prefieres en París?

Yo ya tuve la suerte de poder jugar contra él el año pasado en Copa del Rey (risas). Es verdad que es un jugador diferencial, pero la verdad que cualquiera del Barça es diferencial y va a marcar las diferencias.

Sin Messi, ¿Qué jugador te gustaría que descansase en el partido de Vallecas?

Te diría que todos son diferenciales y que descansen todos (risas). Si tengo que quedarme con uno te diría Ansu o Memphis, jugadores que tiene un poco ese plus diferencial respecto a otros.

En casa lleváis 4 de 4. ¿Se ve posible el 5 de 5?

Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Creo que somos un equipo difícil de superar, a la vista están los resultados. Somos un equipo rocoso y sabemos hacer nuestro juego con nuestras armas. No descartaría ganar, no te voy a mentir.

Hay que ser ambicioso sea quien sea el rival. Sois sextos, sé que el discurso es permanencia. Pero si aguantáis esta primera vuelta entre los ocho primeros... ¿Será momento de hablar de otra cosa?

Bueno, ya me han preguntado en alguna ocasión. Te digo más o menos lo mismo. Nosotros teníamos una idea que era la permanencia, luchar por eso. Pero tenemos un grupo espectacular, somos como una familia y no sería una locura aspirar a algo más. Al contrario. Creo que lo estamos demostrando, estamos dando la sorpresa. La gente que se quede con eso. Nosotros salimos a hacer nuestro juego y somos un equipo que gusta ver. Creo que podemos hacer buen papel.

El partido es a las 19 de la tarde un miércoles. ¿Es una faena para un barrio que curra?

La hora no acompaña, pero la gente va a animar y a apoyar. La gente sabe la importancia de un partido así, del que el Barça venga a Vallecas y como en los partidos anteriores notaremos el aliento de la grada.

¿Puede que Koke, del Atlético, puede ser como primo tuyo?

Sí, sí, tenemos un vínculo parental. No tenemos mucho trato, hemos hablado alguna vez, hemos coincidido en algún momento, pero no somos de estar llamándonos siempre. Al final él tiene su vida y él, por ahora, hoy en día, tiene mucho más jaleo que yo (risas). Pero sí, somos familia. Y esto contento de que le vaya bien y esté en un grande.

¿Pero jugabais en la calle juntos o en los cumpleaños o algo?

Al final el es mayor que yo, a ese nivel... yo jugaba con los de mi edad (risas).

Venimos del Clásico y tú, que tienes corazón blanco todavía, ¿Qué significó para ti?

Pues mira, no te voy a mentir, estábamos en la previa del partido nuestro, el del Rayo, y estábamos poco pendientes. Pero vamos, al final el corazón tira a casa.

Voy a cerrar así. Si Fran García marca... ¿Cómo lo celebraría en Vallecas?

Pues mira, el año pasado ya le marqué al Barça en Copa, tenía varias celebraciones pensadas y al final no hice ninguna (risas). Tampoco te puedo decir mucho no sea que se me olvide. Pero bueno, tengo alguna pensada para gente especial. Con que no se me olviden esas... que me van a matar... Al final dije que hacía una, luego otra... y al final nada. Era una celebración familiar, cercana. Pero no hice ninguna. Dije 'no me colguéis al llegar a casa'.

¿Hubo alguien que te dejó de hablar? (Risas).

Casi me cuesta caro el gol, eh. No pero casi. Pero bueno. Me dijeron que lo habíamos hablado y tal, pero claro, marcas tu primer gol como profesional y se te viene todo menos lo que tenías pensado. Al final poco más y me cuesta un disgusto.

Si marcas mañana, que no se te olvide (risas).

Algo haré, algo haré.

Estaremos pendientes. Un abrazo y mucha suerte.

Un abrazo.