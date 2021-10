Busquets: "En el gol me duermo y me roban la cartera, es preocupante"

El FC Barcelona tropezó ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas gracias a un gol de Falcao en el 30' (1-0). Sergio Busquets fue muy crítico con su error en la jugada de gol que dio los tres puntos a los de Iraola: "Me duermo y me roban la cartera".

"La dinámica de lo que viene pasando en gran parte de la temporada. Sabíamos que era un campo difícil para salir desde atrás. Hoy he cometido un error que ha asumido todas las consecuencias. A partir de ahí viene el gol de ellos", comenzó a explicar.

"A partir de ahí lo intentamos. Luego vino la segunda parte con llegada nos falta un poco de todo: concentración, buena suerte... A nivel general no hacemos malos partidos, pero si vas sumando todas al final es muy difícil, se ponen por delante y cuesta todo el doble".

"Me duermo y me roban la cartera. A partir de ahí Falcalo finaliza bien. Es un error totalmente mío. Tampoco son partidos desastroso. Han sido muchas cosas que hacen que poco a poco el equipo con jugadas aisladas se crezca", añadió.

"¿Koeman? T odos están en el mismo barco"

Sobre la continuidad de Ronald Koeman como entrenador culé, Busquets dijo que "todos están en el mismo barco, para lo bueno y para lo malo, hay que seguir remando y salir de esta situación".