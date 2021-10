Lopetegui clama contra el VAR tras anular un gol al Sevilla: así vio Iturralde González la jugada polémica

El duelo entre el Mallorca y el Sevilla dejó una jugada polémica en los últimos compases del encuentro que provocó que el conjunto de Julen Lopetegui no pudiese asaltar la isla y llevarse los tres puntos. Precisamente el técnico sevillista, en rueda de prensa, criticó la labor del VAR en esa última jugada protagonizada por Fernando.

Así lo explicó el ex portero vasco: “Nos han anulado un tanto en una jugada con pinzas, luego apenas han dado cuatro minutos. Mucho menos de los que merecía el partido después de tantas pérdidas. Creo que Fernando toca el balón con el pecho, pero ha anulado el tanto… Uno ya no sabe qué es mano y qué no es”

Además, Lopetegui tuvo dudas tras ver la acción repetida una vez terminado el encuentro. "Después de ver 55 veces la imagen parada todavía me quedan dudas. El espíritu del VAR era entrar en jugadas claras y no me queda claro".

El análisis de Iturralde

Iturralde González, árbitro en Carrusel Deportivo, intentó aclarar todo tipo de dudas con lo relacionado con esta jugada.

La duda reside en sí el jugador del Sevilla toca realmente el esférico con la mano tras controlar con el pecho: "¿La toca con la mano Fernando? Viendo las imágenes no puedes asegurar que le pegue ni que no le pegue...".

Las ideas del ex árbitro profesional fueron por los mismos lares que las del técnico sevillista: "La filosofía del VAR es entrar a jugadas claras o manifiestas".