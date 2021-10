Jodie Comer: ''Las mujeres están contando las cosas de otra manera en el cine"

Jodie Comer llenó de carisma su personaje de espía psicópata en la serie Killing Eve. Dice que guarda en un cajón a Villanelle para poder aceptar otros retos interpretativos, pero que siempre está a mano por si tiene que desempolvarlo. La actriz británica inició su carrera como actriz allá por 2008, con producciones más locales. Con Killing Eve estuvo nominada al Emmy y su rostro captó la atención de los medios de Hollywood. También de otros directores. Trabajó con Ryan Reynolds en Free Guy y ahora es la favorita de Ridley Scott en El último duelo. Y ya la ha fichado para Kitbag, su próxima película histórica, en la que le dará vida a Josefina Bonaparte.

Es el único resquicio femenino en esta película, que se estrena en España este viernes y que se presentó en Venecia. Una de las cintas que mejor explica qué es el consentimiento, la cultura patriarcal y qué se considera violación y agresión. Lo hace con una película entretenida, vibrante que han escrito Matt Damon y Ben Affleck, junto a la guionista Nicole Holofcener. Es la adaptación de la novela de Eric Jager sobre un caso real, el duelo que mantuvieron un esposo, Jean de Carrouges, y su amigo Jacques Le Gris, que había violado a la mujer de este.

¿Podría haberse hecho esta película antes del Me Too?

Creo que esta película no se ha hecho con la idea del Me Too en el centro, pero el movimiento ha sido tal fenómeno que ha influido. Lo triste es que si miramos atrás en cualquier década histórica, el problema que aparece en la película y que sufre el personaje estaba presente entonces y lo está ahora mismo en la sociedad. Sé que al explorar esta historia teníamos una deuda de mostrarlo de manera rigurosa y respetuosa y que fuera un retrato auténtico.

Hay tres escenas diferentes de esa misma violación, ¿Cómo fue rodar tres versiones?

La violación en sí misma la rodamos con la perspectiva del personaje de Marguerite. Me acuerdo la noche antes del rodaje, fuimos al estudio y entramos en las localizaciones Ridley Scott y yo y empezamos a hacer los movimientos. No había diálogo, no había un apego emocional. Al día siguiente en el set, todo el mundo estaba listo para rodar y entonces Adam y yo nos tiramos al suelo para explorar la escena. Hubo un respeto tremendo en el set. Habíamos tenido una conversación antes para sentirnos cómodos y seguros. Cuando terminamos la primera escena, nos dimos cuenta de que había creado el ambiente exacto para contar la historia.

¿Ha sido muy difícil saltar del personaje de Killing Eve a este?

Es lo que hacemos, es para lo que vivimos los actores. Tener la oportunidad de hacer muchos papeles diferentes en la vida. Eso me gusta a mí y me gusta el desafío de hacer siempre algo nuevo. Salir del personaje de Villanelle, cuando acabé la temporada lo que hice es meter a ese personaje en una caja hasta que tenga que volver a ella de nuevo y poder pasar un tiempo explorando otras cosas nuevas.

¿Cómo ha sido trabajar con Ridley Scott?

Es como un sueño, ha sido un confidente, muy meticuloso y sabe perfectamente lo que quiere. He tenido la oportunidad de estar con él en el set y de ver cómo toma cada decisión, cómo hace las cosas y lo he disfrutado muchísimo.

¿Ha ayudado tener a una guionista mujer para la escena de violación?

Por supuesto, y creo que todo el mundo lo sentimos desde el principio. Las mujeres están explicando cosas desde una posición nueva. Ha sido increíble tener a Nicole. Creo que los tres escritores han trabajado muy de cerca para hacer esos mismos diálogos que solo cambiaban en una pequeña parte y ha sido un trabajo en equipo, pero sí tener a Nicole ha sido un lujo.