Carlos Baute: "En Venezuela me amenazaron con cambiarme la harina de maíz por cocaína"

Carlos Baute ha sido el protagonista de un programa de 'El Faro' que ha girado sobre las aficiones y, sin pretenderlo, la conversación ha empezado hablando sobre una de las suyas: el surf. Mientras sonaba la banda sonora de la película 'Le llaman Bodhi', una de sus cintas de referencia, nos ha contado cómo eran las reuniones que hacía con sus amigos en la playa de Cuyagua, donde cantaban al ritmo de su guitarra y cogían olas cuando caía el sol: "Encendíamos los faros del coche e iluminábamos el mar para surfear por la noche"

Estos bonitos recuerdos se han oscurecido al hablar de la situación política que está atravesando Venezuela. Desde el año 2009 no ha podido volver a su país, atemorizado por las coacciones que recibió en el aeropuerto: "Me asustaron mucho. Me amenazaron con cambiarme la harina de maíz, con la que hacemos las arepas, por cocaína".

Desde el año 2000 vive en España, donde llegó de la mano de la discográfica EMI y de Rafa Cano, de Cadena Dial: "Escuchó la canción de 'Mi medicina' y pensó que mi música podía ser un tiro en España". Y así fue. Ahora es uno de los artistas latinoamericanos más premiados y reconocidos.

Este año ha sacado dos nuevos temas: 'Y te pido perdón', con Juan Magán, y 'No Quiero Que Vuelvas', en colaboración con el trío Mantra. Y este viernes sale a la luz su último trabajo, titulado 'El Chisme', junto a la cantante Chenoa.