"La recuperación no va bien: la preocupación es máxima": así es la situación actual de Sergio Ramos

El regreso de Sergio Ramos a las pistas con el PSG se ha visto demorado durante las últimas semanas. Aún se desconoce el partido en el que volverá el futbolista sevillano y es que todavía no ha debutado con el cuadro parisino. Antón Meana, Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto analizaron en 'El Sanedrín' de El Larguero la situación actual de Sergio Ramos.

Además, también destacaron dos temas en la sección del programa. En primer lugar, en la tarde del martes, Rafa Nadal puso un tuit pidiendo el Balón de Oro para Benzema y eso ha creado alguna discrepancia entre los aficionados del fútbol. Por otro lado, los analistas de la Cadena SER también dieron su opinión sobre los incidentes relacionados con la salida de Koeman del Camp Nou tras el final del Clásico.

Se pospone el regreso de Sergio Ramos

Antón Meana: "Hay muchas dudas con la lesión de Ramos y le está afectando anímicamente porque su cuerpo no le responde. De las fuentes que les pido información, ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos. La recuperación no va bien: la preocupación es máxima. Ramos no está bien y el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuándo debuta Ramos, sino si podrá jugar de manera regular".

Pablo Pinto: "Que no sean claros en los tiempos de la recuperación de Ramos está provocando más ansiedad en la situación. Su cuerpo no responde tan bien por su edad, por eso no puede jugar infiltrado como ha hecho tantas veces en su carrera".

Miguel Martín Talavera: "Su lesión es más grave de lo que se decía en un primer momento. Es una desgracia que no esté jugando".

La agresividad contra el coche de Ronald Koeman

Antón Meana: "Koeman ha puesto mucha cordura en este tema, pero no hay que matar a la gente que va a hacerse un selfie. El problema son las personas que van a molestar".

Pablo Pinto: "Esta es la gente que va a una manifestación y la lía, son violentos que usan al futbol de excusa para montar un pollo".

Miguel Martín Talavera: "No es la primera vez que vemos una imagen así, pero esto fue de una violencia extrema".

El tuit de Nadal pidiendo el Balón de Oro para Benzema

Antón Meana: "No es una campaña del Balón de Oro lo de Nadal, sino que es algo romántico, dedicado al puro fútbol".

Pablo Pinto: "Me sabe mal porque soy muy de Nadal, pero ha estado muy desafortunado. Hay jugadores españoles en la lista a los que podría apoyar y no lo ha hecho".

Miguel Martín Talavera: "Parece que a Nadal le han dado este mensaje escrito, como si no fuese suyo. Creo que se podía haber ahorrado este tweet".