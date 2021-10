La recuperación de Sergio Ramos no va bien: preocupación real

La situación de Sergio Ramos, que aún no ha debutado con el Paris Saint Germain sigue alargándose. El último partido que el sevillano disputó fue el pasado 5 de mayo y, según ha informado Antón Meana en El Larguero, su recuperación "no va bien".

Este martes el PSG emitió un comunicado médico en el que informaba de que la recuperación de Ramos va bien y que su vuelta al entrenamiento grupal se podría dar la semana siguiente, algo que ya comunicaron las pasadas semanas.

Antón Meana contó este martes en El Larguero cómo marcha su lesión: "La información es que Ramos no está bien, la recuperación no va bien. Tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta, tiene molestia en el sóleo, Ramos no está bien y el PSG lo sabe".

"Lo más importante no es cuándo Ramos debute. Tal y como es Ramos, podría debutar este mismo fin de semana. Lo importante es cuándo Ramos puede ser titular en el PSG. Para eso, ahora mismo falta mucho tiempo y ahora mismo nadie puede decir en París puede decir, 'oye, Ramos a partir del 20 de noviembre o del 1 de diciembre va a jugar regularmente", añadió.

En esta línea, continuó: "Hay muchas dudas con la lesión de Ramos, a Ramos le está afectando un poco anímicamente porque su cuerpo no le responde. Siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo y esto le supera. Es la preocupación real que tiene Sergio Ramos porque su pierna no le responde y porque no hay una fecha clara para que Ramos vuelva".