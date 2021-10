Soledad Gallego-Díaz

Los representantes de la Unión Europea deberían ir buscando el lugar en el que dentro de 25 o 50 años sus herederos se dejarán caer de rodillas y pedirán solemnemente perdón por haber dejado de morir en el mar y en tierra a decenas de miles de personas que no querían nada más que mejorar su vida. Este año, según acaban de hacer público varias organizaciones no gubernamentales, han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo 1.475 personas, niños entre ellas, y otras 785 más en el Atlántico, en la ruta que va de la costa occidental de África a las Islas Canarias. Pero no solo en el mar. También en el infame corredor de tierra de nadie, entre Bielorrusia y Polonia, se deja morir de hambre y de frío a las personas, a la vista de los guardianes de uno y otro lado, impávidos con sus órdenes de no dejar que pasen ni en una dirección ni en otra. Se supone que existe un acuerdo de buena voluntad de las Naciones Unidas por el que los gobiernos democráticos se comprometen a prevenir la muerte de los emigrantes, pero en realidad no sólo no está aumentando el número de barcos de rescate que envían, por ejemplo, a las rutas más peligrosas, sino que la unión delegó hace tiempo esa responsabilidad en la Guardia Costera de Libia, famosa por su brutalidad a la hora de trasladar a los supervivientes. Así que empecemos a escribir un texto muy sentido y a buscar el lugar donde nuestros hijos van a ir a pedir perdón. Algún sitio bonito.