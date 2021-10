Cuando el teatro ayuda a vivir: Nieve de Medina lleva a los escenarios su intensa relación con la muerte

A Nieve de Medina, la actriz de Los lunes al Sol y Un francos, 14 pesetas y que se metió en la piel de Carmen Martín Gaite en la obra de teatro Carmiña, le gustaría que sonase el día de su funeral El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.

Tras el fallecimiento de dos de sus hermanos mayores, que vivían al cuidado de un tercero (enfermo de esquizofrenia en plena pandemia de coronavirus), tiene una relación muy intensa con la muerte y una suerte de talento natural para llevar todo ese material al sitio de su secreto, a los escenarios. Finados y Confinados, la obra que ha escrito, dirige y protagoniza en los Teatros del Canal de Madrid, sirve como excusa para esta conversación con Àngels Barceló en Hoy por hoy.

La muerte de dos de tus hermanos mayores, en el plazo de dos meses de diferencia, mientras cuidaban en la casa familiar de un tercero, de Pablo, enfermo de esquizofrenia, ha marcado profundamente tu vida desde la llegada de la pandemia. ¿Llevar esta dura experiencia al teatro era la única manera de intentar empezar a digerir lo sucedido en este tiempo? ¿Qué ha cambiado en ti esa experiencia?

En primer lugar que Pablo, mi hermano, ha tomado una presencia mucho mayor en mi vida. Y hay algo de mi relación con la muerte que cambia. Ya tengo muchos muertitos a mi alrededor. Se murió un ahijado mío, mi hermana, mi madre, mi prima, toda la familia de mis padres... solo me queda una persona mayor, mi tía María, que es ese referente grande del pasado.

¿Supiste desde el principio que llevarías esta experiencia a los escenarios?

Hacer la función de teatro ahora no me provoca dolor, porque ha cambiado esa relación mía con la muerte, y me ayuda mucho en el día a día... nos sana, a mí me sana. La muerte de mis dos hermanos mayores en apenas dos meses fue una ola, un revolcón... no nos dio tiempo. Fue la locura de que todo fuera tan deprisa, no tanto las muertes en sí.

Tu hermano Pablo, con una discapacidad del 65% se quedó de repente sólo, sin nadie en pleno confinamiento. ¿Qué hicisteis a partir de ese momento?

Me hubiera saltado el confinamiento si mi hermano hubiera tenido un brote de esquizofrenia aunque no hubieran muertos mis hermanos.

¿Él cómo llevó ese periodo de confinamiento y cómo está ahora?

Él está muy bien y está encantado. Fue él el que, tras la muerte de mis hermanos, me dijo que había material para hacer algo.

Él, incluso, sale en los videos que acompañan y forman parte de la obra...

(Además de esta obra, también preparas un documental sobre esta experiencia con él)

Las grabaciones, las videoconferencias son importantes, se han convertido en el diario de la pandemia. Se puede contar toda la pandemia en realidad a golpe de grabaciones de los móviles

Tenía más de 200 vídeos de teléfono móvil sobre la vida en pandemia, y muchos grabados en vertical porque yo no pensaba en ese momento hacer nada.

¿Qué se hace en una casa familiar ante la muerte de dos hermanos?

Hay una metáfora en todo esto: transformar tu espacio vital, habitarlo de otra manera, y eso es lo que hemos hecho. Vaciamos las habitaciones de mis dos hermanos, que estaban llenas de cosas, pintarlas, sacar muebles, cambiar suelos... y Pablo y yo nos pintamos un montón de puertas.

Tú eres miembro de una familia muy numerosa, la novena de once hermanos... Vivíais en una zona acomodada de Madrid, en el barrio de Salamanca ¿Eso cómo moldeó tu carácter?

Mi padre veía la tele y decía: "Todas esas son unas putas", y yo tenía diez años y pensaba que debía de ser eso porque lo que quería es hacer eso (ser actriz). Mi padre era super de derechas, pero mis hermanos me hablaban de Fidel Castro, del Ché Guevara, de Naciones Unidas... Mi hermano José iba a la universidad y habñia unas movidas estudiantiles con los grises... todo lo viví en casa.

¿Y tu madre?, ¿era precisamente todo lo contrario? ¿ella sí alentaba tus sueños de ser actriz?

Mi madre era una mujer sometida, como eran las mujeres entonces, pero apostó porque todas las chicas de casa tuviéramos educación. Muy entregada a su marido y sus hijos, y muy sacrificada.

Un sitio que marcó tus primeros pasos como actriz tiene que ver con el Parque de Atracciones de Madrid... ¿Qué hacía allí una aspirante a actriz?

Yo iba dentro de Mapi, la mascota del parque de atracciones, un osito con corbata- Luego hacíamos pasacalles y yo iba en zancos.

Después llegó el cine con películas como El bola, Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura o ese papel de mujer trabajadora en Los lunes al sol. De Fernando León has dicho: "Fue el primer director que me escuchó".

Fernando fue el primer director que me atendió. En el casting de Los lunes al sol me dijo que él no lo había pensado así pero que yo lo contaba mejor.

El éxito de este papel, el de Ana en Los lunes al sol te llega con 40 años, y de repente parece que visibiliza a una actriz que ya existía. ¿En algún momento pensaste en abandonar?

Ha habido momentos, sobre todo en cine, que he tenido un parón brutal, pero siempre está el teatro. A veces pienso no tanto en dejarlo pero sí en implicarme desde otros ángulos. Tengo una necesidad vital de hacer esto.

Nieve de Medina estará hasta el 7 de noviembre en los teatros del Canal de Madrid con Finados y Confinados, una reflexión sobre el impacto de la pandemia.