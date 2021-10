Carolina Marín: "Ha sido muy duro ver los JJOO desde el sofá"

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona mundial y cinco veces campeona de Europa, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado para analizar la evolución de su lesión de rodilla. "Estoy bien, todo va hacía adelante y mi rodilla se encuentra bien, ya estoy empezando a moverme en la pista", ha relatado la deportista española.

La número uno del mundo ha destacado que es un sueño que el próximo Mundial de bádminton se celebre en su tierra: "Es un reto desde el momento que me rompí la rodilla. Para mí es un objetivo y es un sueño hecho realidad el que hayamos traído un mundial de bádminton a España y mucho más a Huelva. La realidad es que solamente tengo seis meses para poder competir en ese mundial y a día de hoy lo primordial es mi rodilla. Hasta el último minuto no sabremos si podré estar en la pista pero si no estaré igualmente de otra forma en ese Mundial".

El calvario de Carolina Marín empezó antes de la pandemia: "Mentalmente llevan siendo varios años complicados desde el momento en el que me rompí a finales de enero de 2019. Me han pasado muchas cosas, situación familiar, pandemia, se me rompió la rodilla izquierda a dos meses de los Juegos Olímpicos. Han sido dos años muy duros y esto es aprendizaje. Después de estar mirando todo y pensarlo, he pensado que quizás estos Juegos no eran para mí. Si tuviera que decir unos juegos a los que no ir desde luego que hubiera dicho estos. Ya mirando de cara al futuro con muchas ganas de que en menos de tres años ojalá estemos en París 2024 y me pueda ver en lo más alto".

"La verdad que la lesión de esta última rodilla, a pocos meses de los JJOO, y sobre todo por el estado de forma en el que yo estaba. Estábamos preparándolo tan bien... ha sido muy duro", ha destacado en la SER. "Me ha costado muchos días y muchas semanas superarlo, ha sido muy duro ver los JJOO desde el sofá de casa. Siempre intentas ver un trozo de luz y te dices a ti misma que no queda tanto para los próximos. Al final coges esas ganas y ambición de recuperarse cuanto antes", ha concluido.