Qué dice la ciencia sobre la legalización del cannabis

El debate sobre una sustancia que lleva años circulando en nuestro país, la marihuana, vuelve a la calle a través de sus diferentes manifestaciones. Lo encontramos en forma de negocios: productos, tiendas, repostería... A los que se atribuyen diferentes propiedades.

El CBD y el THC son los componentes más conocidos del cannabis. El THC es el ingrediente psicoactivo, y el CBD el principio activo al que se le atribuirían los beneficios del cannabis medicinal. ¿Puede la regularización de la marihuana solucionar algún problema? "Actualmente, el consumo de marihuana en el domicilio particular no está penado, lo que está penado es la venta. Los datos sobre países donde este consumo está regulado no parecen indicar que haya solucionado ningún problema, ni tampoco que esto haya invitado a la gente a un consumo masivo. Si esto pasara, lo esperable a corto plazo es que aumentara el consumo por la novedad, y que a la larga se estabilizara", señala José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Universitat Politécnica de València y autor de Ecologismo real.

En nuestro país, nueve de cada diez españoles están a favor de la legalización del cannabis para fines terapéuticos, según la última encuesta publicada por el CIS. En 2007 se legalizó el cannabis para uso terapéutico en algunas zonas de Estados Unidos. "El consumo de cannabis en España, de forma privada, no es ilegal; ilegal es el consumo público, que se considera una mera infracción administrativa. El delito queda para el tráfico y otras conductas en las que el lucro es la motivación principal. Legalizar el cultivo no es algo necesario para instaurar un uso terapéutico. Mediante fármacos legales basados en el cannabis, que ya existen, ni siquiera se ha dado en Países Bajos, donde las iniciativas recientes están planteando problemas. No creo que sirva para eliminar un problema, y puede crear otros, como nuevas víctimas de otra droga legal", afirma el abogado Francisco Ojuelos, autor de El derecho de la Nutrición.

Las investigaciones muestran que el humo de la marihuana contiene productos de combustión carcinógenos. Debido al modo en que generalmente se fuma (inhalación profunda con retención más larga), fumar marihuana podría producir una deposición de alquitrán cuatro veces superior a la de fumar cigarrillos.

¿Vale la pena hacer una reforma legal? "El alcohol y el tabaco son legales porque hay una costumbre histórica. Si en América en vez de tabaco hubiera marihuana, hoy su consumo estaría regulado. Pero, ¿cuánto dinero nos hemos gastado en campañas para que la gente deje de fumar? No tiene sentido regularizar algo y luego promocionar que la gente no lo consuma", subraya Mulet.