Liga Santander | Levante - Atlético de Madrid, el partido en directo

Alineaciones confirmadas

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Rober, Franquesa o Clerc, De Frutos, Bardhi, Malsa, Radoja, Morales y Soldado.

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Herrera, Koke; Griezmann, João Félix y Luis Suárez.

Horario y dónde ver

El partido entre la UD Levante y el Atlético de Madrid, disputado a las 21.30 en el Ciutat de València, se podrá seguir a través de Movistar LaLiga. Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo de deportes comenzará a las 21.00h.

La previa

Consciente de su potencial ofensivo, pero también de la fragilidad de su defensa, el Atlético de Madrid afronta en el Ciutat de València (21.30 horas, 19.30 GMT) una prueba de equilibrio ante un Levante que todavía no ha ganado y que busca enderezar su rumbo tras recibir un 5-3 en Sevilla.

Luis Suárez, Joao Féliz y Antoine Griezmann. Su mera presencia en el once ya asusta, y podrían volver a ser de la partida este jueves. Pero tamaña exhibición de poderío atacante no es suficiente si el Atlético no tapona sus agujeros defensivos, que le han llevado a encajar cinco goles en dos encuentros (2-2 contra la Real Sociedad y 2-3 con el Liverpool), ocho en los últimos seis duelos