"Koeman fue destituido ese día", el momento exacto que truncó la carrera del holandés

Ronald Koeman ya no es entrenador del FC Barcelona. El técnico holandés fue destituido tras su derrota ante el Rayo Vallecano y el Sanedrín de El Larguero analizó la noticia en directo.

Julio Pulido: "Para mí fue destituido el día que aporta ya era presidente y dijo que Koeman no era su entrenador. Laporta tenía que haber tomado esta decisión mucho antes. Todos sabían que el presidente no apoyaba al entrenador y así no se puede liderar un proyecto. Ahora tiene que buscar un entrenador en el que confíe".

Adriá Albets: "El Barça ha hecho un partido horrible en Vallecas, pero lo que más preocupa es ver las explicaciones que da Koeman".

Marcos López: "Despedir a tu entrenador en el avión de vuelta es de club de primera regional".

Lluís Flaquer: "Koeman se aferra a que el Barça tiene ocasiones, pero es que no está bien. Koeman es muy resultadista, no es ideal para esta etapa de transición. Ha llegado un punto en el que la afición cree que cualquiera lo hará mejor".

Sique Rodríguez: "Tengo la sensación de que no tienen claro al sustituto. Laporta cree que cualquiera lo hará mejor que Koeman".

Ramón Besa: "Jordi Cruyff forzó una prórroga para Koeman. Koeman tenía fecha de caducidad y dependía de los resultados".

Mario Torrejón: "El Barça tiene mejor plantilla de lo que se cree. El que llegue debe cambiar el ánimo del equipo, darle un pequeño meneo"

Xavi Hernández, posible sustituto

Además, el Sanedrín analizó cómo suena el nombre de Xavi Hernández para sustituir a Koeman. El ex del Barcelona, actualmente entrenador del Al-Sadd en Catar, nunca ha dirigido a un grande europeo.

Antonio Romero: "Mi pregunta es: ¿ahora sí hay dinero para pagarle el finiquito?. La sensación, desde fuera, es que otras veces en las que el FC Barcelona ha necesitado a Xavi, él no lo ha tenido tan claro. Quiero ver de qué manera Xavi viene andando de Catar a coger este Barcelona. Tengo curiosidad":

Santi Giménez: "Me recuerda a la destitución de Serra Ferrer por las formas. Lo de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Jesús Gallego: "Xavi hasta ahora ha entrenado al Al-Sadd, que no tiene nada que ver con el fútbol de este nivel. Es su primera experiencia. Para mí, sigue siendo una opción muy arriesgada".

Lluís Flaquer: "Además Xavi tendría que tomar decisiones respecto a jugadores que fueron sus compañeros hasta hace nada. A ver cómo se gestiona eso. Si llega, se le dará un tiempo por ser entrenador "nobel". Creo que ahora mismo hay más plantilla de lo que están haciendo".

Jordi Martí: "Si al final es Xavi, es una gran noticia para el barcelonismo. El otro día se produjo un acercamiento. Poner fin a la etapa Koeman es una muy buena noticia para el barcelonismo".