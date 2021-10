Garzón: "Es un problema de salud pública; tenemos cifras de obesidad infantil como las de México y EEUU"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que un real decreto regulará la emisión publicitaria de alimentos y bebidas "no saludables" dirigida a público infantil y adolescente, y afectará a la publicidad en televisión, radio, salas de cine, Internet, redes sociales, webs y apps con contenidos dirigidos a menores de 16 años.

Horas después del anuncio, el ministro Garzón ha sido entrevistado por Javier Ruiz en 'Hora 25 de los Negocios' para hablar de este anuncio sobre la alimentación de los más jóvenes ante lo que ha definido como un "grave problema de salud pública". Así ha sido la entrevista:

Lo que estamos haciendo es abordar un grave problema de salud pública que tiene que ver con el sobrepeso y con la obesidad, indicadores que alcanzan un 23% en el primer caso y un 17% en el segundo en niños y niñas de 6 a 9 años. Son cifras equiparables a las de EEUU y México y eso para un país que ha disfrutado tradicionalmente de la dieta mediterránea es especialmente dramático. Es un fenómeno multidimensional por lo que la resolución es compleja, pero los estudios han apuntado una y otra vez durante década que la importancia de la publicidad es crucial. Es un vector a través del cual los niños menores de edad, población vulnerable, se ve afectada y ellos no entienden de cuestiones nutricionales. Se acercan a estos productos que son perjudiciales para ellos. Lo que hacemos es construir un mecanismo de regulación de la publicidad que sustituye a otro de 2005 que no ha funcionado. Expertos han acreditado que no funciona. Lo sustituimos por una regulación siguiendo las instrucciones de la ONS, al igual que han hecho piases como Noruega, Reino Unido y Portugal. Estamos dentro de lo habitual y no coarta libertad alguna. Hablamos de la publicidad, el consumo efectivo sigue siendo el mismo.

Es perfectamente comprensible que la industria defienda sus intereses pero esto no es una norma que va contra nadie. Esto es para defender la salud pública. La industria, que es muy heterogénea, ha sabido esto desde hace mucho tiempo, no solo en la reunión de ayer. durante este año y medio hemos estado valorando qué medidas se pueden tomar. Hace meses anuncié que nuestra intención era esta, por lo tanto. ninguna sorpresa. Entiendo la legitimidad que intentan ofrecer pero la prioridad es la salud pública y defender a los más vulnerables.

Está por definir todavía y lo normal es que las sanciones sean proporcionales al daño cometido. En el momento en el que haya una norma y esté en vigor, esperamos que sea a lo largo del año que viene, cualquier infracción tiene que ser sancionada y tiene que ser una sanción proporcional para desincentivar que a una empresa le salga a cuenta volver a reincidir.

Ponemos en marcha una serie de medidas para proteger la salud pública y esto afecta al status quo. Esto es un plan presentado en el Congreso y las empresas saben que trabajan con seguridad. Hay organizaciones como Unicef que han mostrado su acuerdo y su entusiasmo porque es una demanda histórica que ahora acometemos. Lo que sorprende es que esto se haga, pero nosotros tenemos una determinación muy clara que no ha existido hasta ahora.