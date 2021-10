Xavier Vidal-Folch

La corrupción del PP es continua, sistémica, estructural. No hay un caso aislado. No son algunas manzanas podridas. No es un asunto de ayer o anteayer. Para desgracia de los conservadores honestos, que los hay, y muchos, el PP es una máquina de practicar cohechos y sobornos; de falsear las cuentas; de manejar dinero ilegítimo e ilegal; de cobrar en negro; de evadir impuestos. Así lo dictamina la Justicia. El caso Bárcenas concluye. La Audiencia Nacional confirma que el partido montó, usó y abusó de una contabilidad clandestina. Que recibió donaciones ilegales. Que pagó las obras de su sede en la calle Génova de Madrid con dinero negro. Esa sede que Pablo Casado prometió en febrero pasado desalojar, para ahuyentar su aroma a corrupción. Y que sigue albergando su despacho, igual es que no encuentra comprador. Ya en el caso Gürtel el partido fue condenado, hace un año, por lucrarse gracias a una trama corrupta. Lo peor es que la dirección no muestra arrepentimiento ante estas sentencias. Los anteriores presidentes negaban que “hubiera una caja b”. El actual prometió hace unos meses que “no respondería preguntas” sobre corrupciones de su gente. Ahora sus portavoces dicen que ya han “dicho todo lo que teníamos que decir”. Esta reacción es lo peor. ¿Se dan cuenta? Sin reconocimiento de las faltas, errores y delitos, no hay propósito posible de enmienda. Y sin arrepentimiento, solo se legitima la suciedad. No rectifican. Ratifican. Volverán a hacerlo. Y los contribuyentes lo pagarán. A tocateja. Cuestión de tiempo.