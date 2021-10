Jackson Martínez, de futbolista de élite a cantante religioso: "Si no rindes bien te señalan por tu creencia"

Jackson Martínez, exfutbolista colombiano que militó en las filas del Atlético de Madrid, Oporto y Guangzhou Evergrande, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado para contar su nueva vida. Fuera de los focos del fútbol de élite, el internacional con Colombia, ha dado un giro a su vida dedicándose a la música con temática religiosa.

¿Cómo llegas a la música?

Por la música tengo pasión desde pequeño, nunca pensé que me dedicaría a ello y menos a este género que escuchaba de pequeño. En todo el periodo de las lesiones, entre 2016 y 2017 tengo más tiempo y empiezo a dedicarle más tiempo a esto, la iniciativa no era grabar para publicarlo sino para tener un recuerdo de la situación que había pasado, pero los productores me dijeron que sacara las canciones y me decidí a lanzarlas, creé un público que me animaba a sacar más.

¿Qué estilo es el de tu música?

Es un estilo urbano, mezcla del género rap, urban, trap... con el objetivo de expresar mi fe y compartirla con aquellos que están interesados en escuchar este tipo de letras.

¿Cómo llegas a la religión?

Cuando empecé mi carrera profesional ya tenía una relación estrecha con Dios, con el paso de los años fue madurando a medida que vas teniendo muchos conocimientos. Mi fe siempre la he proclamado y nunca la he escondido, en todos los clubes supieron en lo que yo creía.

No es algo muy común entre los jugadores de élite

Para creer en algo, tienes que tener la certeza del por qué. Hay muchos que creen que Dios no existe, otros que sí... Para creer en ello tienes que tener una base que lo sustente. Comparándote con Dios, te pones a la par con él, ves tus imperfecciones, yo así he visto que nunca he tratado de persuadir a alguien para que crea en Dios.

¿El fútbol religioso? ¿El fútbol de élite se desvía de tus creencias por lo que tiene?

Es una pregunta muy interesante, en algunos lugares si no tienes el rendimiento esperado, el señalamiento va a ser por tu creencia. Pero en otros lugares las cosas salieron bien y no se hablaba de tu creencia. Todos tienen la convicción de que hay alguien que creó todo, puede que no sea Dios pero hay un ser superior que nos creó. Los mismos científicos no se ponen de acuerdo en que la nada, nada puede salir. Hay un ser superior que creó el Universo. Sí que me trajo algunas diferencias, tú quieres tener un estilo de vida y, o te adaptas al estilo de vida de los demás en el fútbol, o puedes verte un poco aislado por ello.

¿Qué consejo le da a un futuro crack?

Yo a un joven le diría que cuál es el objetivo que anhela jugar y tener grandes logros. A partir de ahí, pueden tener muchos incentivos. Mi principal motivación fue sacar a mi familia adelante, luego llegaron los logros personales y colectivos. Si quires esto tienen que dedicarse en serio y abstenerse de muchas cosas de las que no se suele estar dispuesto a dejar.

¿Has sacado canción la semana pasada?

Saqué una canción que se llama 'De tal manera', que habla de un versículo de la Biblia Juan 3.16.

Cuando te veía marcando goles jamás pensé que te iba a hacer una entrevista de este tipo

La verdad tampoco lo pensé. Jamás pensé que iba a estar hablando en un futuro de yo estar haciendo música. Me gustaba pero nunca como para dedicarme. Tengo un público creyente en Dios y que ha creído en mí. Yo me veía jugando hasta que las piernas no pudieran más, una lesión terminó con mi carrera, pero disfruté y agradezco por todo lo que pasó en mi carrera.