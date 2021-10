Teresa Helbig: "Todas tenemos mucho rollo y mucho power"

Teresa Helbig (Barcelona, 1963) escoge como seudónimo 'Tinícius de Moraes' para este viaje que comienza en los campings de la Costa Brava a los que iba de pequeña en verano. De su infancia, la diseñadora ha recordado cómo su madre convertía el comedor de casa en un taller de costura y el tocador azul que le hizo su padre: "Me estoy emocionando", reconoce.

La gataparda es una de las diseñadoras más reconocidas de la moda española con una gran presencia internacional aunque sus inicios fueron otros: "Nunca pensé que sería diseñadora, yo empecé como escaparatista junto a Paco Hidalgo, el maestro". Su punto de partida en la moda fue un vestido de 800 plumas color champán que confeccionó junto a su madre para una boda: "La novia me comentó que por qué no hacía una colección, me dije ¿por qué no? y la primera la lanzamos sin un duro", recuerda.

Helbig ha estado hablando con Mara Torres sobre los valores de su firma de alta costura nacida en 1996: "Favorecer a la mujer es un trabajo de humildad"; y sobre el movimiento de las mujeres que reivindican todo tipo de cuerpos: "Todas tenemos mucho rollo y mucho power".

La diseñadora celebra el 25º aniversario de su marca con la apertura de su nuevo showroom en Madrid; la colección Primavera Verano 2022 inspirada en el glamour de Hollywood que presentó en la MBFW Madrid y en Madrid es Moda, el proyecto que pone en valor a las marcas de autor españolas, y el lanzamiento de 'Petite Helbig', su primera colección para las nuevas generaciones. 25 años de profesión con una banda sonora de fondo inamovible: "Es imposible ir a desfilar sin cantar 'Como una ola', así llevamos año tras año".