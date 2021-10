"Xavi no quiso entrenar antes al Barça porque estaba él", la razón por la que Xavi llegó antes a Barcelona

Las miradas del barcelonismo están puestas en Xavi Hernández. El entrenador del Al-Sadd parece el candidato más firme para sustituir a Ronald Koeman en el Barça. El Sanedrín de El Larguero analizó cómo afectaría esto a la actual plantilla.

Sique Rodríguez: "A Xavi le tienen que dejar marchar del Al-Sadd. Hay buena voluntad, pero tampoco es que haya que forzar. Llama la atención que durante todo el verano a Laporta le sugirieron mandarle un WhatsApp, tomarse un café... Y ni tan siquiera lo hizo, estando en el mismo sitio".

Javier Matallanas: "Xavi no quiso entrenar antes al Barça porque estaba Messi".

Jordi Martí: "Xavi va a intentar replicar el juego que llevó al Barça a la excelencia"

Antonio Romero: "EL Barça no puede tropezar. Yo creo que no le viene mal tener un entrenador interino en un momento tan decisivo".

Santi Giménez: "En el Al-Sadd no van a querer que les dejen tirados. Hay que salir bien de los sitios. Para mí lo mejor de la llegada de Xavi es que calma el ambiente. Da más paciencia y confianza, con Koeman ya no la había. Además de la idea de tener un futuro que parece largo. No puedes estar con Koeman que era un muerto viviente".

Los posibles cambios de Xavi

¿Cómo afectaría al vestuario la llegada de Xavi? ¿Cómo gestionaría el entrenador el trato con las 'vacas sagradas'?

Antonio Romero: "Guardiola decía 'yo quiero este' y se lo traían. Yo he visto a Busquets jugar con la Selección haciendo partidazos, pero cuando dices 'va a ser capitán general', con Koeman también lo era. Pero ¿de qué se le rodea para que sea capitán?".

Sique Rodríguez: "Hay jugadores que salen beneficiados. Busquets, Riqui Puig. Y escaldados, De Jong. La sensación de ahora es que los futbolistas no sabían a qué tenían que jugar. Ahora parece que el Barça volverá al juego de posición, subir, presionar arriba... Koeman con esto no estaba convencido".

Itturralde González: "¿Y todas las vacas sagradas del Barça hoy en día pueden volver a jugar al estilo de antes?".

Santi Giménez: "Koeman no es un entrenador muy dotado, pero hay que aprender de los errores. Tiene que apoyar la directiva al entrenador. Para mí el problema es que se han perdido miserablemente 5 meses. Desde el momento en el que Laporta y Koeman se reunieron y le dijo que iba a buscar a otro, tenía que haber encontrado a otro".

Sique Rodríguez: "El problema viene de que Laporta gana las elecciones con una ola de optimismo y la pancarta. Pero analizando los meses, el caso de los avales, el caso de Messi... Laporta confía en su mística, y en algunos casos le salen bien y en otros lo está llevando al extremo".

Antonio Romero: "Laporta dijo públicamente hace 8 meses que Xavi estaba verde. Es una elección paraguas presidencial: En el fútbol a veces pasa".

El debut de Ramos se atrasa

La lesión de Ramos impide que el central debute con el PSG. Desde su llegada a París, la fecha para su primer partido sigue retrasándose y el desde el club no ponen fecha.

Antonio Romero: "La presión que él se mete y que le meten desde el club no le ha hecho bien. Pero si indagas un poco, ellos están convencidos de que después del parón ramos va a poder jugar sin problemas".

Santi Giménez: "Tiene una parte mental muy importante. La peor llamada es la que se hace él a sí mismo cada mañana. No sé cómo lo lleva el PSG, pero es fundamental tener un psicólogo".

Antón Meana: "Es la primera vez que su cuerpo no le responde y eso tiene que ser muy difícil de asimilar para un deportista de nivel 1".