La Ventana en Sevilla: "Al flamenco hay que acercarse de manera libre"

La base en la que se sustenta la conservación de la cultura es la educación. El flamenco, patrimonio histórico de Andalucía, entrará en las escuelas a través de una nueva ley que busca, precisamente, introducir en los alumnos lo mejor del folclore. Con motivo de este proyecto y del Día del Flamenco, La Ventana se ha desplazado al Museo de Artes y Costumbres de Sevilla para profundizar en este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con expertos y artistas.

Un momento de oro

Cristóbal Ortega es el Presidente del Instituto Andaluz de Flamenco, y ha sido uno de los invitados al programa. Ha empezado afirmando que “los principales teatros y festivales del mundo ya tienen en cuenta el flamenco en sus programaciones”. También ha acudido Cristina Heeren, neoyorquina de nacimiento pero enamorada de este arte, es presidenta de la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, existente desde 1996 y ha formado a miles de estudiantes en todas las disciplinas. Ha afirmado que el flamenco puede ser enseñado en las escuelas: “La técnica la puede aprender cualquiera que ponga mucho esfuerzo pero no se puede aprender a ser artista, porque eso no viene de nosotros”.

La inclusión de esta nueva ley deja en el aire una pregunta: ¿está en peligro el flamenco para necesitar salvaguardarlo en las escuelas? Ortega ha opinado que es totalmente lo contrario: “El flamenco se ha convertido en un arte escénico que se ha dejado influenciar por muchas disciplinas y por tanto, está en un momento de oro”. Además, ha añadido que no es necesario ser ningún experto para adentrarse y disfrutar de este arte: “Al flamenco hay que acercarse de manera libre. Transmite una emoción que depende del estado de ánimo”. Heeren ha destacado “la potencia dramática y emocional” del flamenco, ha explicado la dificultad a la que se enfrenta el cantaor para no dejarse llevar por el sentimiento del momento.

El camino de un profesor rapero

Uno de los artistas que ha introducido a lo largo de los años el flamenco junto con otros géneros y que además lo utiliza con reivindicación de derechos e igualdades es Sergio López Sanz, también conocido como Haze. También es profesor de Literatura y Lengua en un instituto, y su camino hasta la docencia no ha sido fácil, pues se crio en uno de los barrios más pobres de Andalucía, Los Pajaritos, y dejó los estudios muy joven.

🔴Con nosotros celebrando este homenaje al flamenco de #LaVentana desde Sevilla están @elhaze, María Terremoto y Nono el guitarrista



📻Escúchalos en directo: https://t.co/7GlJNHZcrq pic.twitter.com/ymhkRhuX8w — La Ventana (@laventana) October 29, 2021

Ha contado que, gracias a su experiencia, puede advertir a los alumnos que puedan seguir el camino equivocado: “Les digo que la vida es una, que tienen unos padres que se preocupan, y que al final van a estar solos. Los padres no van a estar siempre”. Por otro lado, ha puesto muy en valor la importancia de la educación, pues la ha considerado “tan esencial en una sociedad que me siento muy afortunado de formar parte de ese proceso”. Por último, ha afirmado con contundencia que la nueva Ley del Flamenco “hay que aprobarla ya”.

Terremoto flamenco

Ser una referente en el flamenco no es fácil, pero empezar a hacerlo a una edad tan temprana, con tan solo 16 años, lo es aún más. María ‘Terremoto’ ahora tiene 22 años y es una de las grandes cantaoras de la actualidad. Algo quizás sorprendente es que ha afirmado que no tuvo ningún guía con el flamenco en la escuela y ningún profesor le mostró esta disciplina artística: “Me parece penoso. El flamenco es nuestra raíz desde años luz y no recuerdo ningún profesor que nos incitara a escuchar flamenco”.