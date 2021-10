Una banda sonora para el ciberataque a las gasolineras iraníes

El primer éxito de Talking Heads no fue un tema propio, fue la versión que el grupo de David Byrne hizo del tema Take Me to the River, de Al Green. Cuenta el baterista Chris Frantz que aquello no le gustó nada a Byrne que decidió que nunca más grabarían una versión.

La letra de Take Me to the River hace referencia al bautismo de Green, a su conversión religiosa tras el suicidio de su novia con su pistola, un incidente terrible que le hizo reflexionar sobre el sentido de su vida. El amigo de Pino versiona hoy su Let's Stay Together con el que en su día se atrevió el propio Obama.

La música de esa canción es del baterista Al Jackson, parte fundamental en los MGs, la banda que se formó alrededor del teclista Booker T y que tanto tuvo que ver con el 'Sonido Memphis' del sello Stax Records.

MG por Memphis Group... por Músicos Geniales, como bromeaba su bajista Duck Dunn... No, algo más sencillo: en aquella época se llevaba lo de poner nombres de coches a las bandas, uno de los músicos tenía un MG descapotable... y el resto es historia, como se suele decir.

La marca de coches MG sigue existiendo y desde hace unos años es propiedad de una empresa china, que hace parte de la producción en Irán. De Irán, y de coches, nos habla la noticia que hoy conectamos con la música: el pasado martes un ciberataque contra las gasolineras del país impedía rellenar el depósito a los que lo querían hacer con las tarjetas subvencionadas que distribuye el gobierno. En la pantalla del surtidor aparecía el mensaje "CIBERATAQUE 644411", número que corresponde a una línea telefónica conectada directamente a la oficina del Líder Supremo desde la que se responden preguntas sobre la ley islámica.