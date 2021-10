Tras el espectacular éxito del primer micrófono inalámbrico VIP con Arturo Valls en Mestalla, en esta segunda edición llega Jordi Évole como nuevo miembro de Carrusel Deportivo durante el encuentro FC Barcelona-Alavés. Con una espectacular entrada narrando la primera alineación de los culés en la antena de la SER comenzó una aventura a la que le tenía muchas ganas, tal y como su "ilusión" lo demuestra en su primera aparición.

Uno de los partidos señalados en rojo en el calendario del FC Barcelona con Sergi Barjuan en el primer encuentro como técnico interino del club no podía tener mejor doble debut que el compartido con el periodista que en su carrera ya trabajó en SER Catalunya en el pasado.

Entre sus grandes citas, una comparación con el AC Milán o sus grandes recuerdos como barcelonista el mismo día que ha ido acompañado al estadio con su padre y su hijo. Un día "emocionante" para él, tal y como ha comentado.

El test de Jordi Évole

Quién es el hombre más importante en la historia del Barça

"Messi".

Si pudieras fichar a cualquier entrenador para el próximo proyecto, ¿quién sería?

"A Luis Enrique".

Debes elegir: ¿Ronaldinho o Neymar?, ¿Puyol o Piqué?, ¿Laudrup o Stoichkov?, ¿Xavi o Iniesta?

"Ronaldinho, Puyol, Stoichkov, Iniesta".

¿Por qué otro equipo sientes simpatía?

"Siento simpatía por el San Lluis de Santa Coloma. De LaLiga, la Real Sociedad".

¿Quién ha sido el peor presidente de la historia del Barça?

"El peor presidente de la historia del Barça es Laporta. Lo digo como toque de atención porque me ha decepcionado mucho en esta reentré".

¿A qué jugador del Real Madrid te llevarías al Barça?

"Toni Kroos".

¿Aparte de Messi, quién es tu jugador favorito del Barça?

"Mi jugador favorito era Alan Simonsen".

¿Cuál fue la última vez que lloraste con el fútbol?

"Lloré con el 2-8 del Bayern de Múnich al Barça. Estaba con mi hijo y además me tenía que ir de casa por trabajo aunque fuese agosto, y me tuve que esconder para que mi hijo no me viera llorar por el fútbol, pero creo que lo sabe".

¿Crees que volverás a entrevistar a Messi en el PSG?

"Sí, volveré a entrevistar a Messi".