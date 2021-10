Last Film Show de Pan Nalin, Espiga de Oro de la 66 edición de la Seminci

Cine dentro del cine. Una historia sobre el descubrimiento de las películas y su poder evocador. Una especie de Cinema Paradiso, pero ambientada en la India. Así es Last Film Show, la película franco-india, dirigida por el realizador Pan Nalin, que ha ganado la Espiga de Oro en la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, La SEMINCI.

Un film que, en parte, cuenta la propia vida del director. Pan Nalin fue un niño que descubrió el cine a los 9 años, como el protagonista de su historia. Su amor al cine le hizo formarse de manera autodidacta hasta convertirse en realizador

Last Film Show cuenta la vida de Samay, un crío que, después de ver una película en el cine Galaxy de su pequeño pueblo, se enamora perdidamente de las películas. Su padre descubre la obsesión de su hijo, algo que le parece inmoral. Tras pegarle una paliza le dice que se mantenga alejado del ‘asqueroso’ mundo que representa la pantalla grande. Algo que, por supuesto, no logrará.

La espiga de Plata, el segundo galardón en importancia del festival lo ha ganado la película española Seis días corrientes de la catalana Neus Ballús, un film a medio camino entre la realidad y la ficción que relata el día a día de la vida de Moha, Valero y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad en la periferia de Barcelona. La película de Neús Ballús, que ya triunfó en el pasado Festival de Locarno ha obtenido también el premio del público.

Neus Ballús, directora de Seis días corrientes / SEMINCI

El premio a la mejor dirección se lo ha llevado el cineasta suizo Fred Baillif por La Mif (La Fam), un film que ha conseguido también el premio José Salcedo al mejor montaje. El reparto de la película ha sido reconocido con una mención especial del jurado por sus interpretaciones.

El premio al mejor actor lo ha ganado el ruso Yuriy Borisov por su trabajo en Compartment Nº6, de Juho Kuosmanen, mientras el galardón a la mejor actriz ha sido para Yllka Gashi por Hive (Colmena), de Blerta Basholli.

Paul Schrader ha logrado el galardón al mejor guion, premio Miguel Delibes, por El contador de cartas (The Card Counter) y el de mejor fotografía ha recaído en Akiko Ashizawa por Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash (La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo), de Edwin.

Finalmente, el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección ha sido para los iraníes Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam por su película El perdón (Ghasideyeh gave sefid).