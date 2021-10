Del Parlamento Europeo al bar Llanes en quince mil pasos

Por primera vez en nuestra relación (muy profesional), le he saqueado a Juanjo la cartera. Nadie me avisó de que en Bruselas pagar con tarjeta es la excepción. Y yo, acostumbrada a no tocar cash desde que empezó la pandemia, me fui de viaje sin un duro en el bolsillo. Menos mal que él aún conserva su vena analógica y nos llegó (por los pelos) para pagar al taxista.

“Cenaremos unos mejillones ¿no? Que aquí los hacen muy buenos” ... Después de obligarle a descargarse el certificado de vacunación, rellenar en el móvil el formulario digital para poder entrar en Bélgica y el incidente con el taxi ¿Cómo voy a decirle que no? Ni siquiera insistí en que donde esté un buen molusco gallego...

Dani Sousa, Juanjo Millás y Paqui Ramos en los pasillos del Parlamento Europeo / Cadena SER

Atravesamos las Galerías Saint Hubert, pasamos por tiendas llenas de bombones y gofres y llegamos a la Grand Place. Iluminada, preciosa. “Aquí quemaban protestantes y también hacían ejecuciones y decapitaciones públicas. Qué hambre tengo”

Durante la cena aprovechamos para repasar las entrevistas que haremos al día siguiente en el Parlamento: Qué sabemos, qué nos gustaría que nos contaran, cómo lo enfocamos, qué ricos están los malditos mejillones... Daniel Sousa nos ha acompañado en este viaje. Él estuvo allí un año de becario y su experiencia nos sirve para colocarnos las ideas. La cerveza también ayuda. Pero la vuelta al hotel no es tan bucólica. Llueve, hace frío y, a cada paso, familias con niños se envuelven con mantas preparados para pasar la noche en la puerta de un cajero o en la esquina de un portal. Esto está pasando a las puertas de la institución encargada de solucionar los problemas de los ciudadanos europeos. Mañana se lo preguntaremos a la eurodiputada Marisa Matías. También le pediremos que nos explique el papel de los lobbies que rodean al Parlamento. Aunque en el fondo ya sabemos la respuesta.

Juanjo Millás y Dani Sousa en la Grand Place de Bruselas / Paqui Ramos

El edificio es impresionante por fuera pero aún más por dentro. Una vez que pasas los controles de seguridad parece que has entrado en una galería comercial: espacios amplios, escaleras mecánicas, supermercado, peluquería, restaurantes, quioscos de prensa, agencia de viajes. Todo pensado para que no necesites salir de aquí “cuando en realidad nuestro trabajo debería estar en la calle” nos dice Marisa. Quedamos con el director de Comunicación, Jaume Duch, en el VoxBox. El VoxBox es un espacio multimedia desde el que se pueden hacer programas de televisión, radio, conexiones... “Un día normal podían entrar unas cinco mil personas. Con las restricciones del Covid dos mil”. Jaume es un europeísta convencido, con amplia experiencia y conocimiento de todo lo que aquí pasa. “La UE es una comunidad en la que hay que ceder para que todos podamos ganar”

Nosotros hemos entrado como periodistas, por la puerta por la que entran los diputados, pero le pedimos a la jefa de Protocolo, Carmen Castillo, que nos lleve a la entrada de los VIP. Si eres ministro te reciben con alfombra azul, si jefe de estado con la roja. Y si eres periodista te escondes tras las macetas para que no te vea la delegación del primer ministro palestino que sale en ese preciso momento. Visitamos el hemiciclo con una reverencia casi religiosa y las cabinas desde las que las intérpretes como Sandra y Lourdes consiguen poner un poco de orden a esta torre de Babel. Nos citamos con Doménech Ruiz para que nos apoye en una iniciativa ciudadana que, esperemos tenga más éxito que la idea que propusimos en Netflix.

Y tras quince mil pasos dados, según el móvil de Juanjo, urge descansar en algún lugar pintoresco. Y ya que estamos en Bruselas qué tal si entramos en el bar Llanes... Vale, quizás podríamos elegido algo un poco más local, pero es que Asturias le tira mucho a Juanjo y, aunque la dueña no quiere sentarse a charlar con nosotros, hay que reconocerle el mérito a llevar desde 1967 detrás de la barra del mismo bar.