La nueva decepción del Real Madrid tiene nombre y apellidos para Romero: "Se le está poniendo cara de Bale"

Vinicius, por partida doble, ha sido el futbolista que ha decantado el Elche - Real Madrid dándole los tres puntos al cuadro visitante. Los ilicitanos marcaron a falta de pocos minutos para el final, pero no pudieron rescatar ningún punto del complicado encuentro en el Martínez Valero.

Antonio Romero y Julio Pulido analizaron junto a Yago de Vega los motivos de esta victoria. Además, algunos nombres propios del conjunto blanco como Mariano, Hazard o Benzema también fueron protagonistas en esta charla.

Las sensaciones del Real Madrid frente al Elche

Antonio Romero: "Ha merecido los tres puntos, aunque le ha puesto las cosas difíciles el Elche. El Real Madrid se ha relajado en los minutos finales y casi le cuesta un disgusto. Sin embargo, le sigue faltando brillantez".

Julio Pulido: "El partido de hoy es el reflejo de toda la temporada. Le ha bastado con un inspirado Vinicius para ganar el partido. Por otro lado, no termina de cerrar los encuentros y esto, conforme avance la competición, puede ser un problema para el Real Madrid. Lo mínimo le vale para ser líder, pero igual esto no le da para competiciones mayores".

¿Por qué no cierra el Real Madrid los partidos?

Antonio Romero: "Lo de hoy ha sido una desconexión. El partido ha entrado en un punto muerto. Ha sido un problema puramente de relajación clara".

Julio Pulido: "La duda que te deja es saber si con un rival de más entidad no te va a perdonar. Podría ser una cosa puntual o puede que sea que no termina de controlar los partidos de principio a fin. Insisto, a mí me sigue dejando dudas que no controle los partidos como creo que hay que exigirle al Real Madrid".

El partido de Mariano Díaz

Antonio Romero: "Jugó porque Jovic tenía molestias. Su acción de la asistencia a Vinicius tiene mucho mérito. Ha tenido muy mala suerte con su lesión. Me parece que tiene mucho mérito que, después de estar tanto tiempo sin jugar, haya estado tan bien".

Julio Pulido: "Me parece más aprovechable de lo que está siendo hasta ahora. Le he visto un poco acelerado".

Antonio Romero: "Viendo el rendimiento de ambos, a mí me gusta más el de Mariano. Es bastante más aprovechable como sustituto de Benzema que Jovic".

Julio Pulido: "Además que Benzema ahora también va con Francia, cosa que antes no hacía. Ancelotti está en la obligación de recuperar a Jovic y a Mariano".

En 'Carrusel' han dicho que a Hazard se le ha quedado cara de Bale

Antonio Romero: "Hoy Hazard no ha roto a sudar. A Bale hay que reconocerle que ha sido determinante en algunos partidos y Hazard no lo ha sido. Si algún equipo pica en el mercado de invierno para pagar los 17 netos que tiene de ficha, viendo el rendimiento y escuchando a Ancelotti, el Real Madrid le abriría la puerta".

Julio Pulido: "Lo peor que le está ocurriendo a Hazard es que lo que le pasa ya no es noticia. Las palabras de Ancelotti no son casualidad y el jugador está puesto en el mercado".