Lío en Primera RFEF: Unionistas jugó unos segundos con 12 jugadores

El encuentro entre DUX Internacional de Madrid y Unionistas, correspondiente a la jornada 10 del grupo 1 de Primera RFEF, acabó con 0-0 en el marcador y, además, con una polémica que traerá cola en los próximos días, y es que el equipo salmantino jugó unos segundos con 12 jugadores sobre el campo.

En el minuto 76 del partido, Unionistas solicitó un triple cambio. Según reconoce en el acta el árbitro del encuentro, Orellana Cid, la tercera sustitución no fue mostrada en la tablilla de cambios por un error de los colegiados. Esto hizo que el tercer cambio entrara en el cambio, pero el jugador que debía ser sustituido no abandonó el verde al no percatarse de ello.

Por tanto, según el acta, Unionistas estuvo "no más de 45 segundos" con 12 jugadores hasta que el colegiado se percató de ello. El propio DUX Internacional de Madrid lo publicó en su cuenta de Twitter, y según fuentes consultadas en la RFEF, entre el martes y miércoles habrá decisión del Juez Único de Competición, que podría dar por perdido el partido a Unionistas.

"Le van a dar el partido por perdido a Unionistas si se aplica el reglamento. El error del árbitro es que no ha puesto el tercer cambio en la tablilla, pero el error de Unionistas es que un jugador ha entrado al terreno de juego sin que se marche ninguno", afirmó Iturralde González en Carrusel Deportivo.