"Le falta ese punto para ser un crack": el futbolista del Real Madrid al que acusan de "frío"

El FC Barcelona volvió a sumar un enésimo pinchazo en Liga tras dejarse dos puntos en el Camp Nou frente al Alavés. Por otro lado, el Real Madrid se impuso al Elche gracias a un doblete de Vinicius y el Atlético de Madrid firmó un gran partido goleando al Betis por 3-0.

Las 'Preguntas Canallas' de Carrusel analizaron estos partidos con un extra añadido muy especial: la temática de Halloween. Vuelve a revivir las respuestas más escalofriantes de nuestros analistas de la Cadena SER.

¿Conseguirá Xavi que vuelva a llenarse el Camp Nou?

Jordi Martí: "Creo que es un primer paso. Con Xavi, el fútbol del Barça va a mejorar y va a ser una primera piedra para volver a enamorar al público".

¿Si Laporta no consigue traer a Xavi, le podría costar el puesto?

Lluis Flaquer: "El cargo no creo, pero le supondría un desgaste bastante profundo. Sería una 'bajona' tremenda".

Jordi Évole estuvo en 'Carrusel' en la retransmisión del partido del Barcelona. Al descanso, en un test que le hicimos, le preguntamos esto ¿Quién es para ti el peor presidente de la historia del Barça? Y él respondió que Laporta. ¿Y para ti?

Marcos López: "Hay una seria competición entre Gaspart y Bartomeu. Asumiendo que este último ganó un triplete y Gaspart no".

¿Es Vinicius ya el jugador más importante de la Liga?

Antonio Romero: "Ahora mismo es el mejor futbolista de la Liga".

Si el año que viene solo pudiera haber un jugador en el Real Madrid, ¿a quién prefieres: a Vinicius o a Mbappé?

Jesús Gallego: "Yo me quedaría a Vinicius y ficharía a Haaland".

Alfredo Relaño dijo en 'Carrusel' durante la retransmisión del Elche-Real Madrid que le cansa Asensio, ¿a ti también?

Julio Pulido: "La verdad es que sí. Entiendo el comentario de Relaño porque viendo los partidos de Asensio te deja frío. Tiene una calidad extraordinaria, pero le falta ese punto para ser un crack. La mejor definición de Asensio es que es un futbolista con mucha calidad, pero que es muy frío".

Ancelotti en la previa del partido contra el Elche, dejo entrever que Hazard podría salir en enero, ¿crees que sucederá?

Mario Torrejón: "No. ¿Con qué condiciones va a ir un club al Real Madrid para fichar a Hazard?".

La asistencia al Camp Nou frente al Alavés fue del 37,52% del aforo y en el Metropolitano ha sido del 83%... ¿Hay la misma diferencia en la grada que en el campo?

Miguel Martín Talavera: "Hoy en día da la sensación de que sí. El partido del Barça volvió a ser muy malo".

Messi no ha marcado aún ningún gol en la liga francesa... ¿Está decepcionando el argentino en el PSG?

Pablo Pinto: "Sí, claro, rotundamente".

Han pasado dos años de este momento de la reunión entre Rubiales y Luis Enrique. ¿Ha puesto el tiempo a cada uno de los protagonistas en su sitio? (Rubiales, Luis Enrique y Robert Moreno)

Antón Meana: "Sí, completamente".

A falta de 20 minutos para el final del Barça-Alavés, dijiste en Carrusel que el Barça no tiraría más a puerta y así sucedió. Te apostaste con Jordi Martí unos 'bolets', ¿te han llegado?

Iturralde González: "No, ni los quiero, porque eso era como robar a una borracha".

El 'Bonus Track' de las Preguntas Canallas estuvieron relacionadas con Halloween

¿A qué personajes del mundo del fútbol le pondrías los siguientes disfraces típicos de Halloween: enterrador, fantasma y vampiro?

Antonio Romero: "El de enterrador es para Mourinho, el de fantasma es para Xavi Hernández y el de vampiro es para Javier Tebas".

Si Xavi finalmente declinara la oferta del Barcelona, ¿a quién traerías de entre los muertos (entiéndase con humor): a Valverde, Luis Enrique o Quique Setién?

Lluis Flaquer: "Luis Enrique".

¿A qué casas repartiría Ronald Koeman caramelos y a cuáles le tiraría huevos: Laporta, Piqué y Xavi?

Marcos López: "A la de Laporta caramelos seguro que no. A la de Piqué sí que serían caramelos y a la de Xavi llegaría una buena botella de vino".

Pactas con el Diablo la eterna juventud y a cambio sucederán una serie de acontecimientos. De las siguientes opciones, solo te deja descartar una, el resto se cumplirán: Vinicius ficha por el Barcelona; Florentino Pérez es el nuevo presidente del Barcelona; el Real Madrid desciende a Segunda División y Tomás Roncero se convierte en el nuevo presentador del 'Què T'hi Jugues'

Jordi Martí: "Descarto la de Tomás, porque tenemos un magnífico presentador".

Florentino anuncia su dimisión del Real Madrid. ¿Crees que ese mismo día viviríamos 'La noche de los muertos vivientes' en la que aparecerían muchos que han estado enterrados un tiempo?

Mario Torrejón: "Para muchos sería carnaval y aquí presentes están muchos de ellos. Sería muy celebrado. Lo más increíble es que fundamentalmente serían periodistas".

¿Qué ficción de terror representa mejor la temporada del Barcelona: Psicosis, The Walking Dead o Posesión Infernal (esta es muy de Xavi, Guardiola, Setién...)?

Jesús Gallego: "The Walking Dead se asemeja bastante".

¿Qué te produciría más terror en 2022: el balón de oro de Vinicius o la marcha del Cholo Simeone?

Pablo Pinto: "El balón de oro de Vinicius, pero de largo".

¿Qué costumbre estadounidense te da más pereza: Halloween, Santa Claus, los bailes de graduación o la Super Bowl?

Julio Pulido: "Sin duda Halloween, no me gusta mucho".

Truco o trato: Ponerte un chándal para ir a una gala de la FIFA o animar al Oviedo en un derbi asturiano en el Enrique Castro

Antón Meana: "Es imposible que yo me ponga un chándal. Es más factible que anime al Oviedo. A mí el look del chándal no me va demasiado".

¿Qué miembro de este Sanedrín organizaría una fiesta de Halloween al nivel de la de hace 20 años en casa de Benjamín? ¿Quién sería Denilson saltando por la ventana y quién sería Lopera entrando a disolver el 'sarao'?

Miguel Martín Talavera: "Lopera sería claramente Jordi Martí y el que saltaría por la ventana podría ser yo perfectamente. El organizador de la fiesta sería Romero".

De este Sanedrín, ¿a quién le cortarías la cabeza con tu hacha al estilo Jack Nicholson en 'El Resplandor'?

Iturralde González: "Talavera. Y si tengo más tiempo, le corto también las piernas".