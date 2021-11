Xavier Vidal-Folch

¿Sirven de algo las cumbres mundiales? ¿Para qué? Depende. A veces para avanzar, como ocurrió con la del Acuerdo de París, hace seis años: en ella se pactó una reducción exigente de las emisiones de gases y un método para lograrlo. Otras veces para retroceder, como la de hace dos años en EEUU, cuando Donald Trump prácticamente materializó su retirada del pacto logrado por Obama. ¿Y la de ahora en Glasgow? En el mejor de los casos servirá para... algo. Quizá para concretar algunos compromisos nacionales y sus fechas de aplicación. La reunión del G-20 que acaba de terminar en Roma no trae grandes auspicios: una recomendación de reducciones (no obligatoria) y una fecha solo tentativa (hacia mitad de siglo). Es un horizonte muy poco prometedor no solo para el ecologismo militante. También es decepcionante para la comunidad científica. Y para las propias Naciones Unidas. O sea: si comparamos con lo que se necesita, un mal balance. Si en cambio recordamos el punto de partida, algo es algo. De la mano de Joe Biden, Estados Unidos, la segunda potencia contaminante del mundo, ha vuelto a la mesa de negociación que, después de Obama, quedó vacía. A partir de ahí se puede construir. Pero los líderes de China (el peor país para el medioambiente) y Rusia, no se presentaron, más que en pantalla. Y ahora en Glasgow, ni siquiera eso. La carrera es desigual. El planeta se destruye al ritmo galopante de la liebre. Y los países combaten el desastre a lomos de tortuga.