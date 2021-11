Obstáculos para acceder a la Ley de Eutanasia: "Mi madre quería vencer a la enfermedad cortándole las alas"

Para garantizar el derecho fundamental de las personas a una muerte digna entró en vigor el 25 de junio la Ley orgánica de regulación de la eutanasia.. El camino hasta el reconocimiento del derecho a la muerte digna no ha sido fácil, pero con la ley ya en vigor, aún resulta más duro escuchar a alguien que necesita irse, y que por la burocracia o la lentitud de las instituciones, un familiar al final se vaya sufriendo.

Alfonso Rivera, periodista del diario El País, es el hijo de María Luz Calvo. Ella y su familia han estado varios meses de papeleos pidiendo acogerse a la ley. Al final no ha podido ser, su madre falleció el pasado miércoles después de una larga agonía, y sin poder ver cumplido su deseo. Ha querido, con valentía, asomarse a La Ventana para contar su historia y la de su madre.

Una ley no acorde a la realidad

“Mi madre dijo que ella no quería sufrir una agonía, que es una cosa muy dolorosa para lo que está alrededor y para el que lo sufre”, ha afirmado Rivera. Ha narrado como su madre, tras la aprobación de la Ley, fue ante un notario a pedir que, en caso de enfermedad grave, le aplicaran la eutanasia. Con un cáncer de páncreas, quiso ejercer este derecho el 24 de septiembre, pero falleció el 26 de octubre sin poder hacerlo. “Hay un protocolo que va mucho más lento que la enfermedad”, ha lamentado el periodista.

🔴¿Por qué es tan difícil solicitar la Ley que regula la eutanasia?



👉🏽Alfonso Rivera denuncia en #LaVentana las trabas con las que se ha encontrado su madre, que finalmente ha fallecido sin que se la concediesen



"Mi madre quería vencer a la enfermedad cortándole las alas" pic.twitter.com/UvYSW5oOtN — La Ventana (@laventana) November 1, 2021

Sin culpar a los profesionales sanitarios, sí ha opinado que la Ley “no es acorde con una realidad tan cruel y dura como es morirse”. Afectado, ha confesado un duro mensaje: “Ella confiaba en una ley que está aprobada desde junio, y ha muerto engañada”. Ha contado también cómo su madre suplicó a los médicos que la ayudaran a acelerar el trámite de alguna forma.

Cómo ganar y dejar de sufrir

“Ella tenía que, cada semana o diez días, volviendo a firmar. Supongo que el proceso se habrá parado, pero no hemos recibido ninguna respuesta”, ha afirmado Rivera. Con contundencia, también ha contado que su madre “quería vencer a la enfermedad cortándole las alas diciéndole ‘ahí te quedas’ a mitad de camino”.

Al ser el primer caso en Extremadura, el periodista ha contado que no existe una lista de médicos objetores, ni la Comisión encargada de estos casos hasta que salió el primero, el de su madre. No lo ha podido confirmar, pero basándose en los indicios, es la sensación que ha dejado en él y su familia. “Yo no quiero volver a pasar por esto con una persona a la que quiero. Si se va, que se vaya feliz”.