Adrián San Miguel: "Pase lo que pase, espero que al final Klopp y Simeone se den la mano con deportividad"

Adrián San Miguel, portero del Liverpool, se verá las caras este miércoles de nuevo con el Atlético de Simeone. Los rojiblancos llegan a Anfield en necesidad de una victoria y el portero español explica en El Larguero cómo viven la previa del partido en Liverpool.

¿Qué tal estás? ¿Cómo te va todo por allí?

"Pues nada, muy bien, a pesar del frío y la lluvia que ya está apretando por aquí. Por lo demás, muy bien".

¿Uno se termina de acostumbrar al clima inglés o no?

"Sí, no me va a sorprender: es la novena temporada por tierra inglesa. Y ya estamos totalmente adaptados y sabemos a lo que a lo que se viene".

El clima español se echa de menos, ¿eh?

"Sí que es verdad que el clima español, para disfrutar de la tarde noche por la calle, se echa de menos. Pero bueno, al final aquí se hace un poco más de tiempo familiar en casa. Es interesante porque los niños están acostados más temprano, así que es bueno también".

Ahí es terminar de comer y es de noche ya

"Prácticamente. Ahora con este cambio horario nos mata a las cuatro y media ya está anocheciendo. Se hacen los días bastante cortos".

Bueno, semana de Champions. ¿Cómo se afronta?

"Sí, sí que es verdad que se nota, se nota en el ambiente. La noche de Champions vuelve. Nosotros volvemos a jugar en casa, que ya habíamos jugado el último partido fuera. Y bueno, ¡qué partido! Recibir a Atlético de Madrid, va a ser un partido trepidante. Intensidad pura y dura".

¿Qué comentáis del partido del miércoles? El Atleti estuvo muy bien en el anterior partido contra vosotros. Es cierto que ganó el Liverpool, pero el Atlético de Madrid mostró muy buena cara

"Sí, sí, a pesar del resultado, el partido estuvo bastante igualado. Ellos tuvieron varios mano a mano que Ali (Alisson Becker) lo sacó genial y formidable. El partido hubiera cambiado si ellos hubieran anotado un gol antes que nosotros. Pero sí que es verdad que nosotros fuimos más certero de cara a gol. Y bueno, también con la expulsión de Griezmann, pues había un poco más de nuestro lado".

Lo que cambia la vida de un partido a otro. Vosotros prácticamente con la clasificación en el bolsillo y el Atlético de Madrid jugándose la vida

"Bueno, a ver, estamos primeros. Arranca bien, pero todavía quedan 9 puntos- Ya hemos visto al nivel que hay, que incluso el Milan, que tiene cero puntos ahora mismo, pues no lo puso bastante duro cuando vinieron a Anfield. Es como lo llamamos, el grupo de la muerte. Va a ser bonito hasta el final. Tanto el Atlético como el Oporto va a ser un mano a mano y nosotros necesitamos pues un par de victorias más... Una victoria, un empate y estaremos listos".

Si mañana ganáis, lo tenéis hecho

"Ya te digo, haber empezado también y arrancar ganando los 3 partidos nos da bastante facilidad".

Da tranquilidad para afrontar ahora la segunda parte de esta fase de grupos. Cuenta la prensa inglesa que los va a meter rotaciones. ¿Tú sabes algo?

"Si lo cuenta la prensa, algo sabrá la prensa más que yo".

¿Tú crees a la prensa? No te fíes nada (risas)

"Es verdad que también afrontamos un partido muy importante contra el West Ham el domingo, pero sinceramente, hemos tenido tres días ya prácticamente hasta el partido del miércoles. Jugamos el sábado por la tarde y yo creo que aunque haya algún que otro jugador que está medio cansado, creo que permite tener claro el once que va a sacar".

¿No te ha dado pistas? No estaría mal jugar ese partido

"No, no. Sinceramente hoy ha sido el segundo día de recuperación de lo que jugaron el sábado. No se entrenó todo el grupo. Yo creo que mañana ya se entrenará un poco más con el once y el miércoles por la mañana también haremos un poco más. Y bueno, ya estar listo para la noche".

¿Qué partido esperáis para el miércoles? ¿Algo parecido al anterior partido en el Metropolitano?

"Sí, a ver, al final ha sido un partido aguerrido. Va a ser un partido, como ya te he dicho, con mucha intensidad. El Atlético todo lo que hace lo hace con mucha intensidad también. Ya sabemos que es un equipo muy sólido atrás, pero que al contragolpe nos va a hacer mucho daño como lo hicieron en el Wanda. Podemos esperar un partido de bastante ocasiones, de tú a tú. Yo creo que el Atlético obviamente tiene que salir a ganar el partido y necesita esos tres puntos para meterse ahí arriba. Y nosotros bueno, jugando en casa, con el estadio lleno de nuevo. Yo creo que va a ser un partido precioso".

Lo de arriba el Atlético de Madrid lo tiene claro, con la baja de Griezmann, Joao Felix, Luis Suárez. ¿Esperáis eso?

"Sí, pero bueno, al final el partido de ida no jugó Luis Suárez y metió a Joao Félix. Es verdad que quería un poco más de velocidad arriba en ese momento porque sabía que tenía que ir al contragolpe rápido y bueno, juegue el que juegue, al final tiene más jugadores que lo pueden hacer igual de bien. Creo que va a ser un partido bastante igualado y se va a redimir el que acierte de cara a gol".

Una de las imágenes en el anterior partido de Champions que se os enfrentasteis fue el medio rebote del míster Klopp después de ese no saludo con Simeone al terminar el partido. ¿Lo habéis comentado?

"Nada. Sinceramente, no son cosas que se comenten en el vestuario, pero sí que es verdad que al míster le sorprendió bastante, porque aquí en la Premier es lo más normal y respetuoso que se dé la mano. Haya perdido, haya ganado. El Cholo lo suele hacer muy a menudo. Pero bueno, espero que mañana pase lo que pase, pues al final se dé la mano y con deportividad se sacaba el partido".

Uno cuando tiene en la banda a Klopp y a Simeone, que hay casi más intensidad que en el terreno de juego, no sabe muy bien ni dónde mirar. Son dos tíos que no paran

"Cada uno con sus peculiaridades, pero es cierto que ninguno de los dos para. Son entrenadores muy efusivos. Sus gestos te llama la atención. Pero bueno, estábamos mucho más pendientes al nuestro y esperemos que al final no esté tan atacado y está tranquilo, que eso quiere decir que vamos por delante".

Lo que es jugar en Anfield con público, que venimos de la pandemia, y un partido como el del miércoles con ese ambiente… No se puede pedir más

"Si está claro que hay que volver a jugar con los estadios llenos. Al final el fútbol sin la afición prácticamente no es nada. Hemos tenido los estadios cerrados por la circunstancia, pero no se disfruta de la misma manera. Nosotros jugamos para dar esa alegría a la afición, para crear ese ambiente, esa atmósfera que se crea. Y bueno, todo el que ha estado en Anfield conoce un poco el estadio y cómo se pone en esta noche de Champions más increíble".

Oye, tú, a nivel personal, aprovechando ocasiones la Carabao Cup y lo que te diga el míster ¿no?, ahí estás para lo que necesiten

"Está claro que cuando yo firmé aquí sabía la competitividad que iba a haber en el puesto. Y teniendo a uno de los mejores como tenemos a Alisson Becker, está claro que hay que estar preparado para cualquier oportunidad. Fue bastante importante para mí en esta semana pasada con la Carabao Cup mantener la portería a cero, pasando a cuartos de final. Y bueno, al final no dejan de ser oportunidades que los porteros tenemos que ir aprovechando".

Me has dicho que llevas nueve temporadas en Inglaterra

"Esta es la novena temporada. Parece que fue ayer cuando llegué y ya hacemos novena temporada aquí".

¿No estás un poco cansado ya de 'fish and chips'?

"No, porque en casa tengo buena cocinera. Como más jamón ibérico de bellota".

Ya me has entendido la pregunta. Quiero decir, ¿te planteas el volver a España?

"Pues mira, si te digo la verdad, el verano pasado estuve ahí medio a puntito. Cuando terminaba contrato aquí, el club me puso dos años por delante de contrato más y es verdad que estuve valorando el mercado. No se dieron oportunidad interesante para volver por allí. Está claro que en algún momento me gustaría volver a la Liga y poder disfrutar de nuevo la liga española, pero al final se tienen que dar las circunstancias. Somos jugadores y también dependemos de que en ese momento la portería de cualquier equipo esté vacante y que sea interesante".

Lo primero es que sea un proyecto interesante y luego me imagino que si tú hablases en un momento determinado con el Liverpool y hubiese algo interesante, imagino que problemas no pondrían

"No, nada, ningún problema. Al final es un trato súper personal que tenemos con el míster. Y cuando yo llegué sabía lo que venía, el proyecto que venía, con quien tendría que competir... Está claro que deportivamente a todos nos gusta jugar y aportar en el campo, pero bueno, al final no deja de ser también otro tipo de competitividad. La competencia sana no nos hace mejor a todos".

Oye, déjame que te pregunte por el ambiente, las gradas… Hemos empezado El Larguero de hoy hablando precisamente sobre el descenso de público que ha habido en la Liga española. ¿Te sorprende que en España estemos en esta situación?

"Bueno, a ver, depende mucho de la situación del equipo. Está claro que si el equipo está haciendo todo bien, la afición está mucho más comprometida y está claro que querrá ir al estadio a ver a su equipo. No es cuestión de aficionado puro y duro. Aquí en Inglaterra, como ya veis, los campos están llenos de cualquier partido. Incluso otro día contra el Preston y estaba el campo lleno. Es verdad que la situación en España, con la crisis económica tras la pandemia, pues si los clubes se lo ponen fácil a los socios. Bajar los abonos o algún otro tipo de solución, seguro que se le llenará los estadios".

Pues si, porque aquí la media para ir a un partido normal, mínimo tienes que pagar unos 50 euros. Si vas cuatro estás hablando de 200 euros que tienes que dejarte para ir a ver a un partido, con lo cual a día de hoy en España se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Pero bueno, en fin, a ver si recapacitan

"Total, que los clubes no nos dejan mirarlo también como un negocio, pero en estos momentos yo creo favorece al aficionado, que vaya al estadio, que anima al equipo. El tema económico yo creo que es lo económico para el club tenía que ser un poco más secundario".

¿Este finde vas a ver el derbi o no?

"Pues sí, si es verdad que me gustaría verlo. Nosotros jugamos también el domingo, pero ahí estaremos".

¿Quién está mejor al Betis o Sevilla?

"Están los dos muy bien, se ha dado muy bien. Yo lo veo lo bastante fuerte, tengo todavía muchos amigos en el Betis, tenemos mucha amistad, tanto con Pellegrini, como con su cuerpo técnico que coincidimos en el West Ham y hablo asiduamente con ellos y veo al equipo muy bien. A pesar del partido contra Atlético, que no fue su mejor partido, pero el arranque ha sido bueno. El Sevilla también está arriba. Va a ser un derbi bonito, muy abierto y con los dos en la parte alta de la clasificación".