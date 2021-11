El entorno de Ramos no contempla la rescisión del contrato: "Es ruido de los medios"

Continúan las novedades de la noticia que publicó 'Le Parisien' sobre la posibilidad de rescisión de contrato de Sergio Ramos por parte del PSG. Antón Meana, en 'El Larguero', aportó la última hora de este caso:

"Con el paso de las horas, la sensación es que han publicado algo que no tenían demasiado preparado. Además, el entorno no contempla la rescisión del contrato de Sergio que deslizaba 'Le Parisien'. Lo califican de ruido de los medios. Acusan a algunos medios de hacerle el juego a la prensa francesa. A mí me lo han dicho".

Meana también ha desvelado que el entorno del futbolista está nervioso. No solo por la pierna de Sergio, sino también porque no les gusta que salga la verdad: no saben cuándo va a jugar Ramos y cuándo va a volver a ser él mismo. "Esto va de que Sergio Ramos sea titular en el PSG y le pelee el puesto a los centrales", señala.

Por último, Antón finalizó diciendo que los 'Ramos' son optimistas. Ellos dicen que va a jugar después del parón, pero no aportan ningún dato médico fiable. "Le está pasando factura el esfuerzo al que ha sometido su pierna durante toda su carrera. En los próximos días se espera que entrene con el grupo", finaliza.