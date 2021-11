Doña Elvira, tras hacerse viral por el vídeo sobre Modric: "Cuando vea a Luka me voy a emocionar mucho"

Doña Elvira es una mujer de 80 años que vive en Pajares de la Lampreana, Zamora. Se ha vuelto viral en las redes sociales porque aparece en un vídeo alabando a Luka Modric: "Con 80 años, lo que más me gustaría es ver y hacerme una foto con él, que es el mejor del Real Madrid".

El futbolista croata le ha respondido con un vídeo en el que dice que le hace mucha ilusión escuchar sus palabras y asegura que le tiene preparado un regalo: la camiseta del Real Madrid de esta temporada. Esta entrañable señora ha estado en 'El Larguero' para hablar acerca de la viralidad de su vídeo.

¿Sabía usted toda la repercusión que iba a tener su vídeo?

"Yo no sabía tanto de todo esto. No pensaba que lo iba a ver todo el mundo, ni mucho menos a Modric. Pensé que era una broma".

¿Cómo se enteró de que le había respondido Modric?

"Me llamó un hermano y me dijo 'Qué guapa estás en el vídeo' y yo no sabía ni lo que me estaba diciendo. Siempre me habla del Real Madrid y entre los dos hablamos del equipo. Yo soy muy del Real Madrid y no sé de dónde me viene la afición".

¿Ha estado alguna vez en el Santiago Bernabéu?

Yo estuve viviendo en Bilbao durante 8 años y ahí iba mucho a San Mamés. Desde entonces, descubrí que me gusta mucho. He ido una vez al Santiago Bernabéu hace cerca de treinta años".

¿Por qué le gusta tanto Luka Modric?

"A Modric lo veo una persona buena y humilde. Además, cuando le dieron el Balón de Oro contó que su abuelo le llevaba a entrenar y cuando lo mataron en la guerra, dice que le prometió a su abuelo que iba a luchar por ser un buen futbolista. Yo como abuela le tenía cariño, pero ahora le tengo más".

¿Qué le parece la plantilla del Real Madrid?

"No me digas que el centro del campo no es bueno con Modric y Kroos. Además, Casemiro es una muralla. Vinicius, Benzema, etc. A Ronaldo le hicimos bueno, pero cuidado con los demás. No sé que nos va a pasar con Hazard. No está respondiendo muy bien. Me gustó a mí cuando vino, pero después me ha fastidiado".

¿Y cómo que no ha ido más veces al Santiago Bernabéu?

"No quiere ir nadie conmigo al Real Madrid porque dicen que doy muchas voces. Tengo una hija en Madrid y tres nietos. A mí me van a acompañar una nieta y un nieto. Ahora quieren ir todos".

¿Cómo se imagina ese encuentro con Luka Modric?

"Cuando vea a Modric me voy a emocionar mucho. Le voy a decir que siempre seré su abuela y que le tengo las puertas abiertas siempre que quiera venir. Si viene a casa le voy a preparar un buen pollo de corral o unos buenos callos. Y si después de eso no se quiere ir, le pongo una cama también para que se quede a dormir. Le voy a pedir también que me dé unas zapatillas para tenerlas colgadas en la entrada, junto a un escudo muy grande del Real Madrid que pinté yo".