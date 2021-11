Los estadios españoles ya pueden albergar el 100% del público, pero la realidad que se está viviendo en el fútbol es muy diferente. La asistencia media a los estadios españoles ha bajado en torno a un 20% si se comparan con la parte de la temporada 19/20 que se jugó con público. Las cifras entonces rondaban el 75% de asistencia y ahora están por debajo del 60%.

Por ejemplo, esta jornada ha llamado la atención el dato de 37.000 del Camp Nou, pero es algo más extendido de lo que parece. Mestalla presentó media entrada en el derbi ante el Villarreal. Lo más sorprendente de estos datos es que si se compara con Inglaterra, la asistencia media actual en la Premier supera el 80%.

Posibles razones de la falta de público

El precio de las entradas:

Ir a un partido en España, de media, cuesta entre 40 y 150 € la próxima jornada de Liga. Un precio medio de 85 € aprox. Por otro lado, los precios medios en la Premier y en Bundesliga son unos 50 €. Las comparaciones son más sangrantes cuando incluimos en la comparación el sueldo medio anual de cada país:

España 27.000 € / Inglaterra 47.000 € / Alemania 52.000 €

Suplementos:

Los abonados del Elche tuvieron que pagar entre 15 y 40 € para ir al Elche - Real Madrid.

Entradas para visitantes sin ayudas:

En la Premier hay un precio máximo de 35 euros para aficiones visitantes (hay que pagar un viaje), mientras que España está atrasada en ese aspecto.

Franjas horarias en cada jornada:

En España existen cada jornada 9 o 10 franjas horarias. Un aficionado puede ver todos los partidos. Por otro lado, en Italia hay 8, en Inglaterra solo hay 6 y en Alemania 5.

El precio del pack de TV en España (en el que ahora están incluídos todos los partidos) es mucho más asequible que hace 10/15 años).

En Inglaterra se protege un horario que no se emite por TV para fomentar la asistencia al campo.

La opinión de los analistas de la Cadena SER

Axel Torres: "Estos datos me preocupan un poco. El público forma parte del espectáculo. Aquí todavía pienso que hay un porcentaje de población que todavía no le hace gracia reunirse con tanta gente en un lugar".

Antoni Daimiel: "Puede haber causas económicas, sociales o que vienen del propio fútbol. Habría que plantearse qué les interesa a los clubes. Los precios de las entradas los pone la gente que lleva las finanzas del club y no hay un sentimiento de futuro a medo/largo plazo. El fútbol está en riesgo de perder aficionados".

Álvaro de Grado: "En Old Trafford el Manchester United mete a más de 70.000 personas. Hay muchos equipos por encima de 50.000 espectadores. 18 de los 20 equipos de la Premier tienen más de 20.000 aficionados de media dentro del estadio. Un abono anual en Old Trafford, el más barato de todos no baja de 600 €, aunque aquí se incluyen las copas y la Champions".

Juanma Romero: "En Alemania también hay un sector que se plantea por qué no se llenan los estadios. Tienen una regulación muy compleja y creo que no se llena porque en Alemania sigue habiendo miedo por el contagio".