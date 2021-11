Xavier Vidal-Folch

Con las palabras se puede hacer casi todo. Afirma el núcleo económico social del Gobierno que derogará la reforma laboral de Mariano Rajoy. Sí y no. Sí se derogarán algunos preceptos esenciales de la misma, los más desequilibrados en favor unilateral de la patronal, pero entera, lo que se dice entera, va a ser imposible porque no se puede dejar a un país de la noche a la mañana sin legislación laboral. Quien haya ido siguiendo los recorta y pega de la negociación lo tiene claro. Así que lo fundamental van a ser ahora los detalles. Lo esencial es cómo se consigue acertar en el gran sudoku. Que las empresas, también las pymes, sean más competitivas y flexibles porque sin eso no se crea empleo y que los trabajadores obtengan seguridad y salarios dignos, porque sin eso rondamos la explotación. Sólo una reforma de la reforma laboral es posible. Aquellas que puedan pactar patronales y sindicatos. Sino, no habrá equilibrio y sin equilibrio, por ejemplo, entre convenios de empresa y de sector, o entre prolongación absoluta o relativa de convenio cuando este vence, o entre contratos temporales y la salvajada de contratos firmados por un día. Sin eso, este ejercicio sería un estrepitoso fracaso.