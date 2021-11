Mariano Barroso y Nathalie Poza, maestro y alumna

De vez en cuando en esta Ventana de la Tele nos gusta hacer lo que llamamos 'entrevistas porque si' o lo que es lo mismo charlas con invitados con los que nos gusta hablar sin un estreno de por medio. Esta tarde hemos invitado a un director, guionista, productor de cine con 3 Premios Goya al que la televisión también le ha seducido. Y una actriz a la que el año pasado no se le dio nada mal. La vimos en una obra de teatro 'Prostitución ' aplaudida por todo el mundo, en una de las películas más premiadas, 'La boda de Rosa' y en una serie, 'La Unidad', un thriller policíaco de Dani de la Torre, que narraba el día a día de la Unidad antiterrorista internacional de la policía española.

Mariano Barroso y Nathalie Poza protagonizan La Ventana de la Tele de este martes. Ambos han coincidido en más de una ocasión, aunque ya hace años. En ‘Lo mejor de Eva’ y en ‘Todas las mujeres’, primero la serie y después la película.

‘La línea invisible’ podría haber sido su cuarto proyecto en común, pero como cuenta el director: “Me dio plantón”. El motivo de no trabajar en esa miniserie, fue la llegada del rol protagonista en la serie ‘La unidad’, que estrenará segunda temporada el próximo febrero.

“Había pasado momentos difíciles por rechazar proyectos que no me llenaban. Y para mí ‘La unidad’ fue una oportunidad después de un momento de barbecho, parece que viene un proyecto para televisión que llevaba tiempo esperando y me había arriesgado a estar sin nada”, cuenta Nathalie Poza.

¿Cómo se conocieron?

Su relación nace como maestro y alumna de interpretación. “Con nadie he hecho tantos cursos seguidos. Eran encuentros con actores, guionistas. Algo en lo que Mariano fue un pionero. Juntar a guionistas, directores, actores y trabajar juntos. De ahí salió mi primera película de protagonista con un director inmenso, Manolo Martin Cuenca”, relata la actriz.

“Sea cual sea el dolor conviértelo en una obra de arte”

Esta frase que suelen utilizar y parafrasear todos los artistas, a Mariano Barroso le evoca el motivo por el que Nathalie Poza se dedica a la interpretación.

“Quería hacer cualquier cosa que no fuera yo, salirse de uno. Siempre intentaba imaginar otras vidas que no eran la mía. De esa manera una se convierte en actriz”, responde la actriz.

Próximos proyectos

Mariano Barroso tiene en marcha una serie, de la que no puede desvelar nada por motivos de confidencialidad. “Voy a hacer una serie con unos actores y unas actrices que me apetece mucho, que estoy escribiendo con Alejandro Hernández. Hay un trasfondo de tráfico de armas, va a haber ironía, son los años 80, son referencias reales de cosas que han pasado”, cuenta el director. “Donde yo no estoy”, apostilla Nathalie Poza.

“Yo me voy a Barcelona a rematar ‘Prostitución’, porque si no Carmen Machi y yo vamos a acabar saliendo en taca-taca”, cuenta la actriz.