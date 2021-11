Salma Hayek: "Los humanos no hemos evolucionado en nuestra capacidad de odio y autodestrucción"

Marvel inicia una nueva era con ‘Eternals’, la superproducción más esperada de la cuarta fase de su universo cinematográfico. Tras meses de retrasos donde se han ido estrenando otras películas y series centradas en personajes independientes, la factoría expande su imaginario en pantalla con la presentación de nuevos superhéroes que están llamados, taquilla mediante, a liderar esta nueva etapa. “Es una nueva franquicia, ahora somos los ‘Eternos’. Pienso que es muy interesante cómo Marvel se reinventa con esta película, es diferente de las demás en muchas maneras y sigue teniendo el ADN de Marvel. Siguen teniendo éxito porque se siguen reinventando, esto es lo más diferente que han hecho a excepción de 'Black Panther", defiende Salma Hayek, una de las protagonistas del filme.

Es un punto de inflexión en Marvel por varios motivos. En primer lugar, por la elección de la directora Chloé Zhao, autora de cine independiente desconocida para el gran público hasta este año por arrasar en toda la temporada de premios, incluido el Óscar, con ‘Nomadland’. De hecho, fue compaginando casi en paralelo ambos proyectos. La realizadora de origen chino firma también el guion, junto a Patrick Burleigh y los hermanos Firpo, de una historia basada en la serie creada por Jack Kirby en los años 70. Los ‘Eternos’ son un grupo de elegidos que llevan defendiendo la Tierra más de 7.000 millones de años. Creados por una entidad mística superior, los Celestiales, su misión es proteger al planeta de la acción de sus malvados homólogos, los Desviantes.

Con este material, seres que secretamente habitan la Tierra y velan por la seguridad de los humanos sin intervenir en sus propios conflictos, Zhao compone una aventura existencialista, histórica y política que, como buena cinta de Marvel, desemboca en un enfrentamiento épico por salvar el mundo de los malvados. “Pasan muchas cosas diferentes, el reto para nosotros como actores es tener partes en las que nos movemos mucho, otras emocionales y divertidas, y también partes devastadoras. El desafío es cómo mantener esos diferentes registros. Honestamente creo que Chloé Zhao ha conseguido poner todo eso”, explica Kumail Nanjiani, otro de los actores de la cinta.

“Creo que esta película está muy equilibrada. Hay momentos para todo y todos tenemos nuestro momento de diferente forma”, replica Salma Hayek, líder espiritual de este grupo, en conversación con la Cadena SER. Precisamente esa voluntad por combinar registros y darle su espacio a cada uno de los diez nuevos superhéroes difuminan el estilo de Chloé Zhao, que aporta cierto reposo emocional frente a la acción y unos cuantos planos crepusculares marca de la casa. El resto de la propuesta visual y narrativa es rastreable en otras películas de Marvel. Hay cuotas de humor, conflictos morales, un reparto de los superpoderes e historias de amor y traición.

La gran novedad en este caso es el poso religioso, filosófico y político de la historia. Porque en ‘Eternals’, además de luchas y batallas contra los Desviantes, hay viajes en el tiempo y flashbacks que permiten conocer la labor de estos superhéroes en el curso de la historia. Desde Mesopotamia a Babilonia, desde Hiroshima a Irak, o incluso las guerras colonizadoras en América Latina. “El mensaje que recibí es que vemos a través de la historia algunas cosas en las que los humanos hemos evolucionado muchísimo y, sin embargo, en lo que no hemos evolucionado es en nuestra capacidad de odio y autodestrucción. Continuamos matándonos los unos a las otros, peleando por territorios, en guerras, y lo vemos a través de la historia en diferentes culturas y no acaba y no acaba”, responde Salma Hayek. Hay también un mensaje ecologista y un dilema moral y espiritual que acompaña a estos superhéroes encargados solo de salvar a los humanos, pero no de intervenir en sus guerras.

A la presencia de Chloé Zhao y este planteamiento filosófico-político, Marvel suma un reparto que celebra la diversidad racial y sexual. Un hito que le ha costado años, pero los superhéroes se abren a los nuevos tiempos con una amplia representación social. El reparto lo encabeza Gemma Chan, actriz británica de origen chino, el surcoreano Don Lee, el propio Kumail Nanjiani, intérprete pakistaní, o el afroamericano Brian Tyree Henry. Les acompañan estrellas como Angelina Jolie, dos actores populares por ‘Juego de Tronos’, Richard Madden y Kit Harrington, y, por supuesto, Salma Hayek, que durante la promoción ha reivindicado junto a la productora Victoria Alonso la cultura latina.

Además, la franquicia presenta a su primera heroína sorda (Lauren Ridloff), hay un personaje abiertamente gay que besa a su pareja e incluso se permiten una escena de sexo más larga de lo habitual. Toda una declaración de Marvel para ampliar la imagen del superhéroe, históricamente asociado al hombre blanco heterosexual. “Es importante que pase, pero no sé si es un ejemplo del nuevo Hollywood todavía. Es el único ejemplo de un reparto de superhéroes tan diverso, no sabemos qué vendrá después. Es algo más orgánico, Chloé Zhao quería un equipo de superhéroes que representará el mundo, y esto es a lo que el mundo se parece. No es algo forzado, es natural, es como siempre tenía que haber sido. Con suerte cada vez vemos más cambios en Hollywood, pero todavía tenemos un largo camino”, zanja Nanjiani sobre esta nueva era.