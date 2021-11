Javier, el hombre al que le demoraron la eutanasia, por fin morirá tranquilo: "Quiero irme y me voy feliz"

Javier va a morir hoy en su cama. Será la primera eutanasia que se realice en la Comunidad Madrid. Lleva más de cuatro meses esperando. Ha llegado el día. Ayer estuvimos charlando un rato con él.

¿Cómo estas hoy?

Físicamente. Me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana a hoy ya no puedo ni inclinarme hacia delante. Cada día pierdo más facultades. De ánimo estoy bien. Me encuentro bien... Tengo muchas contradicciones porque estoy contento, porque se que me voy mañana … y triste a la vez por la gente que quiere.

¿Cuándo te lo comunicaron?

Esta mañana a las diez. Me llamó la neuróloga del 12 de Octubre. Me dijo que el comité ya había evaluado mi caso y que estaba aprobado. Me preguntó que cuando quería que se hiciera y, directamente, le dije: mañana. No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. O sea que mañana día 3, vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras de Getafe. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones... Pero bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer.

¿Qué has hecho hoy?

Pues estoy llamando para despedirme a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. Les llamo para decirles que ha llegado el día. Estaba deseando que llegara el día. Los políticos me han estado mareando. Una vez que se creo la comisión y comenzó a funcionar, que fue el 8 de octubre, pensé que todo estaba encarrilado, pero en la siguiente convocatoria se dieron de baja dos de los médicos y otra vez a empezar. Parece que la reunión del día 26 fue la definitiva.

Va a ser la primera eutanasia que se va a practicar en la Comunidad de Madrid.

La primera sí, pero a mí eso me da lo mismo el número. Aunque ahora tengo satisfacción después de todo lo que he bregado que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros, bueno, ojalá no viniera nadie más... Pero ya tienen el camino hecho.

¿Qué les dirías a los políticos que han ralentizado la entrada en vigor de la norma?

No quiero ser malo... Sólo quiero que se imaginen si hubieran hecho a uno de sus familiares lo que que me han hecho a mí. Me han hecho sufrir cuatro meses más. Han jugado con mi tiempo, con mi sentir, con mi dolor y el de mi familia.

¿Cómo va a ser mañana?

Mañana va a venir mi hermana, me va a traer porras y chocolate. Estarán aquí ella, mi hijo y mi cuñado... y vosotros espero que cuando lo contéis en el programa pongáis al final 'Depeche Mode' para recordar que se va este pedorro... Os dejo que la pongáis en mi honor...jajaja... Es verdad que tengo sentido del humor, a veces también lloro, pero es que, quiero irme y me voy feliz.

¿Qué te llevas de la vida?

Me llevo de todo. Alegrías, tristezas, penas, me llevo de todo. Son muchas cosas buenas y malas. Unas no pueden existir sin las otras. Estoy convencido de que voy a morir por dignidad. Era lo que estaba pidiendo a los políticos. Me voy, de veras, contento, alegre... Sé que cuando me tumbe en la cama y cierre los ojos... me llevo 58 años de vida.