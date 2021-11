Salvador Casado, ante el número de muertes por COVID: "Cuando vi los datos sentí vergüenza como profesional"

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 la Comunidad de Madrid fue la región europea que experimentó un mayor incremento en la mortalidad, pasando de 47.165 muertes a 66.583. Es un aumento del 41%, algo inaceptable para un médico de esta región, que en un tuit en el que mostraba los datos, pedía “perdón por no haber sabido hacerlo mejor”.

Hablamos del médico de familia Salvador Casado, que se ha asomado a La Ventana para comentar estos números, que asegura le horrorizan: “Cuando vi los datos del INE ayer sentí una tremenda vergüenza por lo que me toca como profesional”.

El exceso de mortalidad en Madrid me produce vergüenza. Como médico de la sanidad pública pido perdón por no haber sabido hacerlo mejor. pic.twitter.com/zOfCRxw6Y3 — Salvador Casado (@DoctorCasado) November 2, 2021

Aún así, asegura, no cree que la responsabilidad de estas defunciones deba caer sobre sus compañeros de profesión: “Los médicos de primaria, y en general del sistema público, hemos hecho todo lo que hemos podido, hasta llegar al límite” De hecho, añade, “han caído muchos. Algunos han fallecido, otros han rozado la enfermedad, y otros han caído enfermos”.

Compasión viral

Su tuit ha recibido mucho apoyo, como el de una usuaria, también profesional de la medicina: “Por no haber sabido no, Salvador. Porque no pudimos, porque no nos arroparon, porque nos dejaron sol@s, a ti y a mí frente al tsunami.”

El objetivo de este médico, asegura, era “hacer una reflexión”. ”Yo creo que tenemos que aprender. Son muchos muertos, ha sido muy grave, y tenemos como sociedad que aprender para tratar de mejorar y tratar de corregir los errores”.

Por no haber sabido no, Salvador. Porque no pudimos, porque no nos arroparon, porque nos dejaron sol@s, a ti y a mí frente al tsunami.



Soy internista, trabajo en ámbito hospitalario. Pero necesito una #AtencionPrimaria excelente tanto casi como mis pacientes. Pero no nos dejan. https://t.co/FBc8jWQdud — Eva M. Aguilar Romo (@EvaMAguilarRom2) November 2, 2021

Sobre si cree que vamos en camino de corregir estos fallos estructurales, confiesa que “sinceramente no, porque somos muy cabezotas, y es más fácil quedarnos en la crítica al enemigo y al que piensa distinto en lugar de verdaderamente reflexionar, y la reflexión es importante porque si no, no aprendemos”.

Reforzar la atención primaria

Los cambios que se deben realizar, según su opinión, son simples: reforzar la atención primaria. “Si se dedica menos al cimiento, el cimiento es de arena y se nos cae la estructura entera. Es decir, si la atención primaria no funciona, la hospitalidad se satura”, explica.

En muchas ocasiones los pacientes acuden a los centros de salud por problemas que podrían ser solucionados allí mismo, si las listas de espera para los especialistas no fueran tan largas: “Cuando mando a pacientes al traumatólogo me dan (cita) para ocho meses, cuando van al neurólogo, para once”. Como explica, si no le permiten solucionar el 90% de los asuntos que están dentro de su competencia, "todo va a ir al hospital, y lo satura"

Aumentar el presupuesto para salvar vidas

A pesar de ello, los cambios no llegan: “De momento en mi centro de salud no ha cambiado nada, todo sigue igual, no se ha reforzado nada. Hoy por ejemplo en mi centro faltaban dos profesionales. ¿Qué significa? Que asumimos nosotros los pacientes. Hay centros de salud que están asumiendo muchas ausencias, y sigue habiendo mucho teléfono, entonces la calidad (de la atención) no es buena”.

La Organización Mundial de Salud recomienda que los países destinen el 25% de su presupuesto en salud para los centros de atención primaria. En España, de media, se destina tan solo el 14%, un número aún inferior en Madrid, donde se produjeron la mayoría de muertes.