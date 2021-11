Endometriosis, la enfermedad silenciosa de muchas mujeres

"No normalices el dolor ni dejes que lo hagan". Bárbara tiene 36 años y convive con la endometriosis desde los 23. Son los mitos, las mentiras y el rechazo. Es el silencio roto por la lucha, la apatía o la incomprensión que rodea a una medicina todavía patriarcal y paternalista que menosprecia a aquellas mujeres que sufren endometriosis. Dicen que es la enfermedad silenciosa. "Por fuera puedes verte bien pero por dentro puedes estar totalmente devastada por el dolor", añade Barbara, una paciente que convive con la enfermedad durante toda su vida adulta y que se siente "afortunada por haber sido diagnosticada de forma rápida cuando la media es de siete años".

Según la Asociación de Afectadas de Endometriosis (ADAEC), esta patología la sufren entre el 10% y el 15% de las mujeres, lo que viene a ser más de dos millones en España, 14 millones en Europa y 176 millones en todo el mundo. "La endometriosis es una patología infradiagnosticada, silenciada y mal abordada desde la sanidad. Los malestares de las mujeres no se atienden como se debería. ¿Será el tabú? ¿Vivir en un sistema patriarcal? Necesitamos romper ese silencio y que se empiece a instaurar el abordaje multidisciplinario. Al final, lo que está en juego es la calidad de vida de miles de mujeres", explica Xusa Sanz, enfermera, experta en Salud de la mujer y autora del libro La revolución de la menstruación.

Posible origen genético

"No se puede normalizar que una niña deje de asistir a clase por el dolor menstrual. El dolor crónico es una enfermedad en sí misma. Puede haber dolor aun cuando no se aprecie ninguna lesión de endometriosis", subraya Estela Lorenzo, ginecóloga, especialista en dolor pélvico y endometriosis del hospital 12 de Octubre.

"Estudios recientes han descubierto genes implicados en el origen de la endometriosis, lo que abre la puerta a tratamientos no hormonales de la enfermedad", matiza la experta. Los tratamientos actuales son limitados e incluyen cirugía y terapia hormonal que pueden implicar efectos secundarios no deseados. Una nueva investigación realizada por la Universidad de Oxford, Baylor College of Medicine, la Universidad de Wisconsin-Madison y Bayer AG, ofrece una nueva visión sobre cómo tratar esta enfermedad incapacitante en muchas ocasiones.

Los investigadores realizaron análisis genéticos de humanos y macacos para identificar un gen específico, el NPSR1, que aumentaría el riesgo de sufrir endometriosis. Los resultados revelaron una posible nueva diana de fármaco no hormonal que puede conducir a una mejor terapia. Sus resultados se publican en Science Translational Medicine. "La ciencia ha arrojado luz a los posibles tratamientos de esta enfermedad", subraya la especialista en dolor pélvico.