Hamaguchi y la belleza del azar

No se considera el niño mimado de los festivales, pero Ryûsuke Hamaguchi ha completado un ciclo triunfal por los grandes certámenes europeos en el último año que lo confirman como uno de los directores de moda. Participó en el guion de ‘La mujer del espía’, de su paisano Kiyoshi Kurosawa, ganó el Oso de Plata en Berlín con ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’ y deslumbró a la crítica en Cannes en ‘Drive my car’, adaptación de Murakami con la que también fue premiado.

Su cine es sereno, delicado y cotidiano. Sus películas se miden en realidades, las que el autor quiere contar con esmero. “Entiendo el cine como la creación de una realidad para convencer al público, para que entienda que es una realidad. Respeto al máximo la historia y los personajes. Si lo plasmara de otra forma, no sería esa realidad”, defiende de sus trabajos, precisos, bellos y emocionales, que ponen siempre en el centro la palabra. O los silencios.

“Mi manera de trabajar a la hora de empezar un guion siempre comienza por el diálogo entre los personajes. A partir de los diálogos, me imagino cómo se caracterizan estos personajes y qué piensan. Una vez creada la historia, se trata de darle esa vida a los actores y que llegue al público. Es una forma muy natural de trabajar, por eso la palabra y el diálogo son una forma esencial de mi cine”, explica en conversación con la Cadena SER durante el Festival de San Sebastián.

Entrevista a Ryūsuke Hamaguchi / Cadena SER

Los diálogos son el tronco de ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’, un tríptico cuya realidad, esa que compone la propia imaginación del director, es lo excepcional. Lo excepcional por inesperado, por azaroso, por fortuito. Tres encuentros protagonizados por personajes femeninos que parten de la casualidad para reflexionar sobre el amor, la pasión y el engaño, sobre el destino, la memoria y el miedo.

“El azar es un tema que me ha fascinado desde siempre, desde que empecé como director. Siempre he ido recuperando y acumulando historias fortuitas porque es un elemento que existe en la vida cotidiana. A todo el mundo le ha pasado, por azar ha pasado por algo, ha actuado en función a eso y ahora su vida es así. Estas cosas ocurren en la vida real, pero cuando hablamos de meter un elemento de azar en una película cuesta mucho. Yo he encontrado la forma de crear azar en estas historias cortas y queda muy bien, no molesta, incluso proponiendo ya el azar en el título la gente ya sabe de qué va”, explica.

Hamaguchi guía a sus personajes en lo imprevisible con aparente sencillez y liviandad, sin grandes movimientos de cámara ni giros artificiales, parece un observador más, como el espectador, del retrato que va tejiendo de las mujeres de clase media de su país. Un retrato que es local y a la vez universal por la naturalidad con la que plantea sus inquietudes, sus fracasos y sus motivaciones. Como en ‘Happy hour’, su megapelícula de cinco horas, el realizador va creando espacios de intimidad entre mujeres que dialogan, conversan y reflexionan en fábulas que se sienten cercanas y reales, entrañables y dolorosas.

“Para entender bien a los personajes femeninos, ya que no soy mujer y no estoy en la misma posición en la sociedad, me suelo informar a través de amigas y conocidas. No hago entrevistas pero sí les pregunto ciertas cosas y a partir de ahí añado mi imaginación para crear esos personajes. Cuando hablamos de la palabra dentro de una sociedad, cada uno puede decir cosas socialmente aceptadas pero otras no, porque son políticamente incorrectas. En el caso de las mujeres en la sociedad japonesa, hay que entender las cosas que no pueden decir y entender su personaje a través de esas cosas”, detalla con pasión sobre su capacidad para construir personajes femeninos.

En ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’ hay un trío amoroso, un malentendido y una trampa. Es mejor no saber más e ir entrando de la mano de estos personajes en cada una de sus historias. Hacer como el propio Hamaguchi, entregarse a lo inesperado para descubrir un mundo tan cálido como amargo.