'Josefina', el poder de los silencios

Las películas se construyen alrededor de las emociones, de los afectos, pero también de los silencios, de los momentos de pausa y de contemplación. Así lo proponen Javier Marco y Belén Sánchez-Arévalo en su primer largometraje, 'Josefina'. En la última edición de los Premios Goya el director y la guionista fueron galardonados con el premio a mejor cortometraje por 'A la cara', un proyecto que ahora disfruta de una nueva vida a través del programa de las Residencias de la Academia de Cine.

Nos adentramos en la historia de Berta y Juan, él un funcionario de prisiones y ella una madre que visita a su hijo en la cárcel. Ambos coinciden todas las semanas en el autobús que se dirige al centro penitenciario hasta que un día, finalmente, se cruzan. Juan, a quien interpreta un impresionante Roberto Álamo, finge tener una hija interna para así acercarse a Berta, el personaje de Emma Suárez.

A partir de esta mentira nace Josefina, la supuesta hija que servirá como nexo de unión entre ambos protagonistas y que dotará a la historia de un elemento casi surreal. Dos personas que caminan en solitario, en medio de un vacío existencial que suplen con el encuentro de la otra persona, con su compañía y con la intimidad que acaban creando. Unos personajes que funcionan como punto de partida para luego contar su historia.

“El primer personaje que surgió fue Berta. Siempre dicen que todas las historias están hechas, pero los personajes no, porque cada personaje es diferente. Si te logras meter en su mundo y contar un momento concreto de su vida, estás contando una historia y al final la haces diferente porque estás contando la historia de esa persona”, asegura la guionista, Belén Sánchez-Arévalo. “Siempre nos ha pasado que hemos contado el personaje primero a la historia”, afirma.

El relato se construye en base a los silencios y a los momentos de contención. Situaciones cotidianas y sencillas en las que las palabras ocupan un segundo plano y hasta en ocasiones resultan innecesarias.

“Yo creo que en la vida, muchas veces, no nos atrevemos a decir las cosas que sinceramente sentimos o pensamos y los silencios están cargados de significado y a veces el hablar quiebra esas emociones. Muchas veces te sientes incapaz de hablar a tus hijos, a tus familiares, a tu pareja. No sabes cómo encontrar las palabras adecuadas para decirles lo que piensas, lo que te ha pasado o cómo te sientes”, comenta Emma Suárez.

Josefina habla de los afectos, del acompañamiento en momentos de soledad y de las carencias comunicacionales que tenemos los seres humanos en distintos contextos.

“Son personajes solitarios, viven solos o acompañados de personas con las que no se pueden comunicar. Ella tiene un hijo que está ingresado en una cárcel y tiene las visitas en las que habla y dice: “Es que [su hijo] no me habla”, matiza la actriz.

“Yo creo que él se siente muy frustrado con el hecho de que su madre no quiera afrontar de verdad cómo se siente él y todo el proceso emocional que ha pasado en la cárcel, dejando su vida entera atrás”, sostiene Miguel Bernardeau, que interpreta al hijo de Berta. “Cuando su madre llega a la cárcel muchas veces le pregunta por cosas que a él no le importan, por la comida o los jerséis, pero no le pregunta realmente cómo está”, concluye.

Marco y Sánchez-Arévalo han creado un pequeño viaje por la vida de dos personas, marcadas por el dolor, que comienzan a caminar por el mismo sendero en busca de respuestas, o quizá de nuevas preguntas.