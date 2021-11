Abril Zamora: "Entre La Sirenita y yo había un paralelismo obvio"

Abril Zamora (Cerdanyola del Vallès, 1981) escoge el seudónimo 'Dafne' para hacer este viaje que comienza en el coche rojo de su madre con la cabeza apoyada en la ventanilla viendo su reflejo en el cristal: "Esos momentos de soledad me abrieron las puertas a que descubriera algo que me apasionaba: contar historias", explica mientras suena de fondo 'Parole parole'. "Es muy emocionante que hayas elegido esta canción porque yo participé en el videoclip de la versión catalana y fue uno de mis primeros trabajos como actriz ".

Actriz, directora y guionista, entre otras muchas cosas. Abril Zamora es una de las creadoras de Señoras del h (Ampa); fue guionista de la serie 'Élite'; ha formado parte del reparto de series como 'Vis a vis' o 'El desorden que dejas' y de películas como 'La vida por delante', protagonizada por Sophia Loren: "Me impresionó porque siendo quien es, la vi frágil y exigente consigo misma como actriz", recuerda.

La gataparda ha estado hablando con Mara Torres sobre lo que significa para ella el personaje de La Sirenita: "Para mí era muy fácil ver un paralelismo entre mi vida y ella porque quiere pertenecer a un mundo diferente al suyo". También ha recordado el momento en el que dejó de bailar con las manos metidas en los bolsillos: "Tenía 35 años cuando le dije a todo el mundo que era una mujer y me di cuenta de que mis manos no necesitaban esa protección, pero me costó mucho".

Abril Zamora decide llegar al Faro junto a todas las personas que la han apoyado en su nuevo proyecto, 'Todo lo otro', la primera serie original española de HBO Max: "No estaríamos celebrando si la serie ha funcionado, sino el hecho de que estemos todos juntos y que podamos seguir trabajando porque disfrutamos muchísimo".