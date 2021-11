Antonio López: "Madrid es fea, pero es un monstruo atractivo"

Antonio López es uno de los grandes de la historia del arte español. Nadie lo discute, salvo él. Cuando se subraya que ha dejado huella en el arte español, López matiza: "Queda tiempo para saber si he dejado huella". Empezó en el arte gracias a su tío, que era pintor y convenció a su familia para que el pequeño Antonio fuera a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Aprobar las pruebas de acceso le salvó de acabar trabajando como contable en Tomelloso.

La pintura como tabla de salvación

"Con la pintura, vi una tabla de salvación. Lo que se me preparaba en Tomelloso para trabajar en una oficina no me gustaba absolutamente nada. La pintura apareció a los 13 años y fue una salvación. Cuando ingreso en Bellas Artes, a los 14 años, fue una alegría enorme"

"El trabajo no me genera ansiedad. Hay gente que sufre porque le produce una turbación, pero a mí me gusta mi trabajo. Me gusta realizarlo. Cuando no estoy trabajando y estoy distraído me encuentro peor. Incluso físicamente. Pintar me equilibra mucho"

"No he encontrado nada que sustituya la pintura. Más o menos me imagino lo que haría si no fuera pintor. Yo pienso que me pondría a hacer un trabajo fácil y útil para los demás. Fácil para mí y útil para los demás. A veces, me cansa el conflicto de la pintura, aunque la ame. No hay pinturas que me dejen arrasado. Cuando una cosa la amas y te importa mucho, tienes toda la paciencia que necesitas tener. Para mi trabajo soy todo lo paciente que hay que ser"

El coleccionismo

En 2008, su cuadro "Madrid desde Torres Blancas" se subastó en Christie's por un millón 740 mil euros. Ese día todos los medios titularon que se convertía en el pintor vivo español más cotizado.

"Como no he hecho muchas obras, más o menos, sé por dónde andan. A mí me parece maravilloso, un milagro que alguien quiera un trabajo mío y que lo pague. Eso es una cosa extraordinaria a la que no te acostumbras, porque todo eso puede fallar. Pero también lo vivo con inquietud,porque un cuadro es difícil de vender. Cuan veo que se revende y se vuelve a revender lo vivo con zozobra".

Monarquía y clase política

A Antonio López le encargaron el retrato de la la familia Juan Carlos I. La obra se llama "La familia de Juan Carlos I".

"Yo creo que Juan Carlos I es mucho mejor persona que Fernando VI. Lo pintó Goya varias veces y está en El Prado. Claro que volvería a retratarle. Naturalmente. ¿Cómo no? Yo he pintado para pintar la vida que está cerca de mí. Hasta donde pueda llegar"

"Lo que más me inquieta del presente son los malos gobernantes y la gente tonta, los gobernados tontos. Creo que tenemos gobernantes que no llegan. Allá donde mires, la persona que nos lleva no tiene la altura para afrontar la complejidad que hay".