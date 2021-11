Joaquín Estefanía

O desigualdad o democracia. "La desigualdad mata", sentenció un importante sociólogo. Las dos últimas crisis han dejado una cicatriz muy profunda en las sociedades en forma de desigualdad de la renta y la riqueza. Ha habido tres etapas en la consideración de la desigualdad. En la primera, se la vinculaba con la ética y lo social. Un país no puede ser honesto y cohesionado con fuertes grados de desigualdad. En la segunda se la relacionaba con la economía. Una política económica no puede ser eficaz con una alta desigualdad. Mucha desigualdad desestimula el crecimiento. En la tercera etapa, la actual, se la emparenta con la política. El que la riqueza mundial se divida en dos porciones: la mitad de ella en manos del 1% más rico y la otra mitad en el 99% restante. Conlleva democracias de muy baja calidad, tal vez insostenibles. Una alta desigualdad conduce a ciudadanos y sociedades vulnerables. Viene a cuento la opinión de Louis Brandeis, quien fuera juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos: podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas.