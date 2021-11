Zahara en la La Ventana de la Música

La Ventana de la Música se abre este viernes para recibir a la cantautora Zahara, que viene a presentar al programa de Carles Francino su último disco, 'Puta'. Toda una catarsis emocional, un disco a través del cual la cantante ha expresado algunas de sus vivencias personales durante la niñez y la juventud.

La música ha significado para la artista un refugio al que acudir ante las malas experiencias. "Hay cosas que no deberían pasarle a nadie. Pero si además suceden en la infancia o adolescencia dejan marcas que no se pueden quitar después, con las que tienes que aprender a vivir y que, si no cuidas bien, pueden arrastrarte y sumergirte hasta asfixiarte", escribía Zahara en su cuenta de Facebook.

Esta tarde nos hablará en profundidad de todo lo que ha querido contar en su disco, y de sus próximas giras y proyectos. Escucha la entrevista y su actuación en directo desde las 18:00 horas en la Cadena SER.