'Panteras', padre e hijo en busca de los grandes felinos: "Las personas dan más miedo que los animales"

"¿Qué se puede pedir más? Un revuelto de atún, luna llena, fuego, calentitos, en el desierto del Kalahari...". Esto se preguntaba Unai Canela a los 13 años, en los albores del viaje que, casi media década después, se ha convertido en un documental producido por Wanda Vision que se estrena hoy, 5 de noviembre, en cines. Se titula 'Panteras. En busca de los grandes felinos', y narra el viaje de un padre y un hijo a lo largo de los 4 años en los que trataron de filmar a ejemplares de estos animales. Y lo consiguieron.

Unai y Andoni, su padre, llevan más de un año sin viajar a causa de la pandemia. Y lo echan de menos. "En ningún momento quisimos dejar de hacerlo, pero hay que estar por aquí", explica Unai. Ambos aseguran sentir nostalgia de aquellos cuatro años viajando por el mundo en un periplo que terminó en el Himalaya. O, como ellos lo llaman, "el techo del mundo".

La idea de este proyecto nació tres años antes de iniciarse, durante otro viaje familiar tan fuera de lo común como éste. Andoni, su compañera, y la hermana de Unai, recorrieron todos los continentes para fotografiar a los siete animales más amenazados. De este viaje surgió también un proyecto educativo, un libro, y otra película, que estuvo nominada en los Premios Goya de 2016 a la categoría de mejor documental: 'El viaje de Unai'.

"Desde pequeño, Unai se enamoró de la naturaleza y de los animales", cuenta Andoni. Una versión que su hijo no duda en corroborar. "Siempre que mi padre me contaba historias de sus viajes, quería irme con él. Cada viaje es un regalo", asegura. Con estos antecedentes, no fue difícil para convencerle de emprender este viaje juntos. Un viaje de cuatro años en los que Unai ha atravesado la pubertad sin separarse de su ukelele, con el que compuso canciones que han sido incluidas en la película. "Para mí la música es la forma de comunicar más bonita, y los viajes son mi fuente de inspiración más pura", cuenta.

Una aventura no exenta de obstáculos

La tarea de localizar a grandes felinos, sin embargo, no es tan sencilla. "A veces tienes que esperar todo el día para poder verlos, y a lo mejor pueden pasar semanas. Hemos llegado a hacer hasta tres viajes para ver a un felino", explica Andoni, por su parte, asegura que a veces "te dan ganas de tirar la toalla". De hecho, en algún momento del documental, podemos verle a punto de llorar de impotencia. "Yo llevo en esto 30 años y para mí es algo natural, pero Andoni no lo entendía", dice su padre.

La película cuenta con sonido de Carlos de Hita y guion de Meritxell Batet. Sin embargo, no es un documental al uso. "No hay en voz en oz, somos acompañantes del espectador para que haya la máxima transparencia posible. Hay movimientos de cámara y errores", cuenta Andoni. Un documental, por tanto, fuera de lo común. Como su historia. Como este viaje, como este padre, y como este hijo.