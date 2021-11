Una banda sonora para el primer vuelo con biocombustibles

Los Beatles tenían entre sus primeras influencias a los pioneros del rock and roll, gente como Chuck Berry o Buddy Holly, que les encantaba porque era capaz de cantar y tocar la guitarra a la vez. Lo que no sabíamos, y lo ha contado estos días Paul McCartney en una entrevista, es que tenían dudas de que Elvis hiciera lo mismo y por eso iban a ver sus primeras películas para fijarse en los dedos. “Y tenía problemas hasta con el acorde de Re… mmmmm”, dice McCartney con cierto tono de decepción.



La Electric Light Orchestra fue uno de los primeros grupos en torno a los que surgieron dudas sobre el posible uso del playback en sus conciertos en directo. No era cierto, aunque sí que llevaban alguna pista grabada porque su apuesta, esa mezcla de instrumentos de rock con instrumentos de orquesta, no era sencilla de llevar a un escenario. El amigo versiona hoy Livin’ Thing, una canción que muchos interpretaron erróneamente como un alegato anti abortista por frases como “es una cosa viviente, es algo terrible perder“. En realidad hablaba de un amor perdido. Simplemente.



De Tom Petty, con el que trabajó también el líder de la ELO, Jeff Lynne, también se malinterpretaron algunas letras. Para muchos “Learning to Fly” hablaba de su experiencia con las drogas, por aquello de aprender a volar. En realidad la explicación era más simple: se le ocurrió mientras veía en televisión una entrevista con un piloto que dijo exactamente “aprender a volar no es difícil, la parte dura es la de bajar”.



Sobre aviones y pilotos va la noticia a la que ponemos música: “Iberia y Repsol completan el primer vuelo con biocombustibles”. Una buena noticia sobre medio ambiente en la semana en que arranca la COP26.

